Mustafa Keser 'Hayatımın dönüm noktası' diyerek açıkladı: Cumhurbaşkanımızın desteği bizi mutlu etti

"Meclis açılışında şarkı söyleyen ilk sanatçıyım"

Meclis açılışında şarkı söyleyen ilk sanatçı olduğunu söyleyen Keser, "Meclis açılışında şarkı söyleyen ilk sanatçı olarak tarihe geçtik. Aramız iyidir Cumhurbaşkanımız ile, sever bizi. O kalabalıkta beni gördü. 'Bir tane oku' dedi. Ben de okudum" diye konuştu.