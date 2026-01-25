Mustafa Keser 'Hayatımın dönüm noktası' diyerek açıkladı: Cumhurbaşkanımızın desteği bizi mutlu etti

Mustafa Keser, katıldığı bir programda hayatının dönüm noktalarını anlatırken, "Eşim üç senedir kanser tedavisi görüyor. Cumhurbaşkanımız eşimi sordu. İlgilendi sağ olsun. Doktorları seferber etti. Cumhurbaşkanımızın vefası bizi mutlu etti" dedi.
Halk müziğinin usta ismi Mustafa Keser, konuk olduğu programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Eşinin kanserle mücadelesinde yaşadıkları zorlu süreci anlatan Keser, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği destekten bahsetti. Sanatçının sözleri izleyicilere duygusal anlar yaşattı.
Öksürük problemi nedeniyle hastaneye başvuran ünlü şarkıcı Mustafa Keser’e, yapılan detaylı tetkikler sonrasında kanser teşhisi konulduğu öğrenilmişti.
4,5 saat süren operasyonun başarılı geçtiği ve Keser’in durumunun iyi olduğu, kemoterapiye ihtiyaç duymadığı öğrenilmişti.
"Eşimi daha çok önemsiyorum."
Eşi de kanser tedavisi gören Keser, "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" demişti.
Katıldığı canlı yayın programında hayatının dönüm noktalarını izleyicilerle paylaşan Keser, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la arasında geçen bir konuşmadan da bahsetti.
"Meclis açılışında şarkı söyleyen ilk sanatçıyım"
Meclis açılışında şarkı söyleyen ilk sanatçı olduğunu söyleyen Keser, "Meclis açılışında şarkı söyleyen ilk sanatçı olarak tarihe geçtik. Aramız iyidir Cumhurbaşkanımız ile, sever bizi. O kalabalıkta beni gördü. 'Bir tane oku' dedi. Ben de okudum" diye konuştu.
"Eşimi sordu ilgilendi"
Keser, tedavi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşiyle ilgili gelişmelerle ilgilendiğini söyledi. "Eşim üç senedir kanser tedavisi görüyor. Kendisi eşimi sordu. İlgilendi sağ olsun. Doktorları seferber etti. Cumhurbaşkanımızın vefası bizi mutlu etti" dedi.