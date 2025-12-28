Olimpiyat sporculara Selçuklu vizyonu ile yetişecek





Başkan Pekyatırmacı: “Tüm sportif çalışmalarımızı taçlandıracak bir yatırıma imza atıyoruz”





Konya’nın ilk, Türkiye’nin de en kapsamlı spor tesislerinden biri olacak Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nde yapım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Selçuklu Belediyesi olarak hem ülkeye hem de şehre katkı sunacak ve bugüne kadar ki sportif çalışmalarımızı taçlandıracak önemli bir yatırımı Konyamıza kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğimiz olan gençlere ve çocuklarımıza yatırım yapmak, onlara en iyi fiziki ortamları sunma noktasında yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu çerçevede projelendirilen spor yatırımımızla 18 farklı spor branşında aynı anda 680 ve 1 günde toplam 3 bin 360 sporcu spor yapma imkânına kavuşacak. Merkez ile gençlerimizin spora olan ilgisini arttırmak, daha fazla sayıda gencimizin, çocuğumuzun spor yapmasını sağlamak ve bununla birlikte de uygulayacağımız ölçme ve değerlendirme programları sayesinde yeteneklerimizi keşfetmek hedeflerimiz arasında yer alıyor. Tabi bu noktada en büyük amacımız buralardan Olimpiyatlara sporcu yetiştirmek. İnşallah bu merkezimiz hem ülkemizin spor altyapısına katkı sunacak hem de buradan nice başarılı sporcular elde edecekleri başarılarla göğsümüzü kabartacak. Sporu ve gençlerimizi düşünürken çevreye ve doğaya karşı duyarlı tesisler üretmeye ayrıca dikkat ediyoruz. Bu sebeple tesisimiz gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlarken Türkiye’nin ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) Sporcu Yetiştirme Merkezi olacak. Ayrıca merkez kendi enerjisinin yüzde 90’ını çatısında kurulacak olan güneş enerjisi panellerinden elde ederek yıllık 350 bin kw/saat enerji tasarrufu sağlayacak.” dedi.







