Prof. Dr. Hasan Sözbilir: 5.1'lik deprem bölgedeki gerilimi önemli ölçüde azalttı ama artçılar olacak

Sındırgı'da 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen depremlerle birlikte artçı deprem sayısı 25 bini geçti. 10 Ağustos tarihinden beri Sındırgı deprem aktivitesini AFAD istasyonlarını kullanarak, saniye saniye izlemeye devam ediyoruz. Her iki depremden sonra arazide yaptığımız çalışmalar, Sındırgı güneyindeki dağlık kesimde 40 kilometre uzunluğa varan 'Emendere Fay Zonu' adını verdiğimiz çok segmentli aktif bir sismik kaynağı haritalamıştık. İlk depremde bu fayın en batıdaki segmentinin kırıldığını ve artçı deprem aktivitesinin fay zonu boyunca güneydoğuya doğru göç ettiğini saptamıştık" dedi.