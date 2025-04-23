Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu: Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki final sahnesi için dikkat çeken yorum

Boykotçu Aybüke Pusat’ın Teşkilat dizisinden çıkarılması hâlâ gündemdeki yerini koruyor. Uzun zamandır sessizliğini koruyan aynı dizideki rol arkadaşı Tolga Sarıtaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sessizliğini sonunda bozdu.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasından sonra başlatılan boykot çağrıların destek veren Aybüke Pusat başrolü olduğu TRT 1'in Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmıştı.
'Neslihan / Tuna' karakterini oynayan Pusat'ın TRT 1 dizisinin kadrosundan çıkarılması ülke gündeminde önemli bir noktaya oturdu.
Pusat'ın rol arkadaşı Tolga Sarıtaş ise her hangi bir destek paylaşımında bulunmadı.
20 Nisan'da yayınlanan Teşkilat'ın yeni bölümüyle birlikte Aybüke Pusat diziden resmen çıkarıldı.
Geçtiğimiz hafta aldığı bir telefonla bilinmeyen bir yere giden 'Neslihan' bu hafta dizide gösterilmedi. Tuna, bir ormanın derinliklerinde Neslihan'ın mezarını buldu. Pusat'ın Teşkilat hikayesi de böylece sona erdi.
Bu zamana kadar Aybüke Pusat'la ilgili sessizliğini koruyan Tolga Sarıtaş dün akşam ilk kez bir paylaşım yaptı.
Aybüke Pusat'ın canlandırdığı 'Neslihan'ın mezarının bulunduğu sahneyi hikayesinde paylaşan Tolga Sarıtaş yalnızca 'Sert Bölüm.' ifadelerini kullandı.