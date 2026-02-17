Trafik lambalarında 4. renk geliyor: Kırmızı, sarı, yeşil ve… 'Beyaz ışık' ne anlama geliyor?

Yüzyıllık trafik kuralları baştan yazılıyor! Bugüne kadar sadece kırmızı, sarı ve yeşil renklerden oluşan trafik lambalarına devrim niteliğinde bir kararla dördüncü bir renk ekleniyor: Beyaz ışık. ABD'de test edilmeye başlanan ve trafiği yüzde 10'a kadar hızlandırması beklenen bu sistem, ulaşımın geleceğini tamamen değiştirecek. Peki, bu 'beyaz ışık' tam olarak ne anlama geliyor ve direksiyon başındakileri nasıl etkileyecek? İşte detaylar...
Tüm dünyada yıllardır standart olarak uygulanan kırmızı, sarı ve yeşil trafik ışıklarına devrim niteliğinde bir ekleme yapılıyor. Trafik lambaları artık 4 renkli olacak. Peki, ABD'de test edilmeye başlanan bu yeni "beyaz ışık" ne anlama geliyor ve sürücüleri nasıl etkileyecek? İşte trafiğin geleceğini değiştirecek o detayın tüm ayrıntıları...
Artan araç yoğunluğu, uzayan trafik kuyrukları ve otonom (sürücüsüz) araç teknolojisinin hızla gelişmesi, ulaşım altyapısında köklü değişiklikleri zorunlu kılıyor. Trafik kurallarının en temel yapı taşı olan trafik lambaları da bu değişimden nasibini alıyor. Uzmanlar tarafından geliştirilen yeni sistemle birlikte, klasik kırmızı, sarı ve yeşil ışıkların yanına dördüncü bir renk olarak beyaz ışık ekleniyor.
BEYAZ IŞIK NE İŞE YARAYACAK?
Dünya genelinde yankı uyandıran ve ilk adımları atılan bu sistem, aslında doğrudan insan sürücülerden ziyade otonom (sürücüsüz) araçları hedefliyor. Temel amaç; sürücüsüz araçların kavşaklarda çok daha güvenli, senkronize ve verimli bir şekilde hareket etmesini sağlamak.
Bu yeni dördüncü ışığın işlevleri şu şekilde özetlenebilir:
Beyaz ışık yandığında, otonom araçlar kavşaklarda birbirleriyle iletişime geçerek önlerindeki aracı güvenle takip etmeleri gerektiğini anlayacak.
Direksiyon başındaki normal sürücüler için hiçbir şey değişmeyecek. İnsan sürücüler, beyaz ışığı gördüklerinde otonom araçların hareketini referans alabilecek ancak her zamanki gibi kırmızı, sarı ve yeşil ışık kurallarına uymaya devam edecekler.
TRAFİĞİ YÜZDE 10'A KADAR HIZLANDIRACAK
Şu an ABD'deki belirli pilot bölgelerde test aşamasında olan beyaz ışık uygulaması, ilk verilere göre oldukça umut verici sonuçlar ortaya koyuyor. Sistem tam olarak oturduğunda:
Kavşaklardaki bekleme sürelerinin azalması,
Trafik akışının %10'a kadar hızlanması,
Olası trafik kazalarının minimuma indirilmesi,
Dur-kalkların azalmasıyla çevre kirliliğinin düşürülmesi hedefleniyor.
Uzmanlar, beyaz ışık sisteminin trafik yönetiminde bir devrim olacağının altını çiziyor. Ancak bu sistemin dünya genelinde tam verimle çalışabilmesi ve yaygınlaşabilmesi için trafikteki otonom araç sayısının belirli bir çoğunluğa ulaşması gerekiyor ki henüz bu aşamada olunmadığı aşikar...
Geleceğin akıllı şehirlerinde sıklıkla göreceğimiz beyaz ışık, teknolojinin ulaşım altyapımızı nasıl kökten değiştirebileceğinin en net kanıtı olarak karşımızda duruyor.