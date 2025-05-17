Tuğçe Tayfur babasıyla bu yüzden davalık olmuştu: Sosyal medyadan ateş püskürdü

"Düşman ettiniz"

Tayfur'un paylaşımı şu şekilde:

"Gece gündüz çalışarak evlatlarımız için çabaladığımız işimize göz diktiniz. Milyonlarca zarara uğrattınız! Yaşlı bir adamı aldığı ilaçların ağırlığından manipüle edip düşman ettiniz. Şu an duruşma başlamak üzere. Ya Allah bismillah Allah-u Ekber. Ne deyim ki? Biz kalkarız ayağa da bu çocukların hakkını siz nasıl ödersiniz bakacağız''



