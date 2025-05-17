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Tuğçe Tayfur babasıyla bu yüzden davalık olmuştu: Sosyal medyadan ateş püskürdü

Tuğçe Tayfur babasıyla bu yüzden davalık olmuştu: Sosyal medyadan ateş püskürdü

17:1817/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur ile Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tayfur, bu kez yine merak uyandıran ifadeler kullandı. "Evlatlarımız için çabaladığımız işimize göz diktiniz" diyen Tayfur'dan zehir zemberek sözler.

Ferdi Tayfur’un vefatının ardından kızı Tuğçe Tayfur, aile içi anlaşmazlıklarla gündemdeki yerini koruyor. Telif hakları ve soyadı üzerinden başlayan gerginlik, üvey ablaları ve kuzenleriyle miras tartışmalarına dönüşmüştü.

Tayfur'un küs olduğu şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın ile birlikte açtığı Tarabya'daki giyim mağazasını kapatmıştı.

Mağazalarına tek tek kilit vuran Tuğçe, bu marka yüzünden babası Ferdi Tayfur ile davalık olmuştu.

'Anneler Günü' paylaşımı çok konuşuldu

Aile üyeleriyle yaşadığı sorunlara sosyal medyadan sık sık gönderme yapan Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz anneler gününde annesi Necla Nazır'ın anneler gününü kutladığı paylaşımında imalı ifadeleriyle dikkat çekmişti.

Tuğçe Tayfur son olarak devam eden miras davasına ilişkin yeni paylaşımıyla gündeme geldi. 

"Düşman ettiniz"

Tayfur'un paylaşımı şu şekilde:

"Gece gündüz çalışarak evlatlarımız için çabaladığımız işimize göz diktiniz. Milyonlarca zarara uğrattınız! Yaşlı bir adamı aldığı ilaçların ağırlığından manipüle edip düşman ettiniz. Şu an duruşma başlamak üzere. Ya Allah bismillah Allah-u Ekber. Ne deyim ki? Biz kalkarız ayağa da bu çocukların hakkını siz nasıl ödersiniz bakacağız''


Çocuklarının olduğu fotoğrafı yayınlayan Tayfur'un dikkat çeken bir diğer paylaşımı.

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