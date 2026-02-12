Yeni Şafak
Türkiye'de en çok değiştirilen soyadları belli oldu: Hemen kurtulmak istediler

10:1712/02/2026, Perşembe
Türkiye’de soyadı değişiklikleri son yıllarda dikkat çekiyor. Vatandaşlar, kimi zaman anlamı nedeniyle rahatsızlık veren, kimi zaman da günlük yaşamda olumsuz çağrışımlar yaratan soyadlarını değiştirme yoluna gidiyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, toplumda alay konusu olabilen, argo çağrışım yapan veya anlamı hoş karşılanmayan soyisimleri en çok değiştirilen soyisimleri listesinin başında yer alıyor.

Soyadı değişikliklerinin ardında farklı gerekçeler yatıyor. Bazı kişiler, soyadlarının tarihsel veya kültürel bağlamda yanlış anlaşılmalara yol açtığını düşünüyor; bazıları ise sosyal hayatta alay konusu olmamak için bu adımı atıyor.

EN ÇOK DEĞİŞTİRLEN SOYADLAR BELLİ OLDU


1. TOP


2. KOYUN


3. SATILMIŞ


4. COŞKUN


5. ÇAKAL


6. DELİ


7. KARABAŞ


8. ÇÜRÜK


9. ÇIPLAK


10. KÖR

