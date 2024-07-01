Türkiye'nin en garip isimli ilçeleri: Bazıları tebessüm bazıları şaşkınlık oluşturuyor

Türkiye, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla tanınan birçok ilçeye ev sahipliği yapıyor. Ancak bazı yerleşim birimleri, ilginç ve mizahi isimleriyle de dikkat çekiyor. Bu ilçeler, hem coğrafi konumlarıyla hem de kültürel zenginlikleriyle öne çıkıyor. Efsanelere konu olan şehirlerin de yer aldığı Türkiye'nin en garip isimli ilçeleri.

1 / 41 Uzun yolculuklarda köy ve ilçe isimlerinin yazılı olduğu tabelaları okumak çoğu zaman vakit geçirmek için vazgeçilmez olmuştur. Türkiye'nin kültürel ve coğrafi çeşitliliğini yansıtan birbirinden farklı absürt isme sahip yerleşim birimleri, hikayeleri de dikkat çekiyor.

İşte, Türkiye'nin en garip ilçe isimleri...

2 / 41 Çekerek- Yozgat

3 / 41 Bulanık- Muş

4 / 41 Mihalıççık-Eskişehir;

Mihalıççık, Eskişehir ilinin bir ilçesidir. 1915'e kadar Ankara'nın ilçesiydi ve Kurtuluş Savaşı'nda çok kısa bir süre Yunan işgaline uğramıştır. Kuzeyde Ankara’nın Nallıhan, Beypazarı ve Polatlı ilçeleriyle komşudur. Mihalıççık isminin Köse Mihal'den veya oğlu Mihalgazi'den geldiği yönünde pek çok rivayet olmakla beraber henüz kesin tarihi belge elde edilememiştir.

5 / 41 Şarkikaraağaç -Isparta Şarkikaraağaç eski ve halk arasındaki ismiyle Karaağaç, Isparta ilinin bir ilçesidir. On iki ilçesi bulunan Isparta ilinde nüfus büyüklüğü bakımından üçüncü sıradadır.



6 / 41 Gelendost- Isparta

7 / 41 Aralık – Iğdır Aralık, Iğdır ilinin bir ilçesidir. İl merkezine uzaklığı 45 km'dir. Iğdır'ın ve aynı zamanda Türkiye'nin en uç noktasını teşkil eder. Aralık, 14 Kasım 1920'de Rus işgalinden kurtarılmış olup, 1 Nisan 1960 tarihine kadar Iğdır ilçesinin "Başköy" adı ile bucak merkezlerinden birini oluşturmakta iken, bu tarihte "ilçe" yönetim birimi durumuna getirilerek Kars iline bağlanmıştır. 22 köyü bulunmaktadır.

8 / 41 Ula -Muğla

9 / 41 Baklan -Denizli Baklan'ın kurucusu Abdi Bey'dir. Abdi Bey'in kökleri Horasandaki Kayı Boyu beylerinden Apobay veya Apabay ismindeki Kayı beyine dayanır. Bu boy Horasan'dan yola çıkmış ve Bağdat üzerinden daha sonra Konya havalisine gelmiştir. Konya'dan sonra da bir kısmı, Bursa yöresine yerleşen Osmanlı'nın kurucusu Kayı aşiretidir. Abdi bey ise Afyonkarahisar üzerinden Denizli-Baklan'a yerleşen aşireti temsil eder.



10 / 41 Çal -Denizli﻿

Çal'ın antik dönemlerdeki adı Mosyna'dır. Türklerin bölgeye gelmesine kadar bu isimle anılmıştır. Türkler bölgeye Çal adını vermiş ve bu yöre Çal Yöresi olarak anılmaya başlanmıştır. Çağatay lehçesinde yüksek yer ya da yayla anlamına gelen Çal adı, ilçenin doğal konumundan dolayı verilmiştir. "Çal" kelimesi bunun yanında taşlık yer, çıplak tepe, kireçli toprak gibi anlamlara da gelmekte.

11 / 41 Bayat -Afyonkarahisar

12 / 41 İvrindi -Balıkesir

13 / 41 Buharkent -Aydın

14 / 41 Domaniç -Kütahya

15 / 41 Tefenni -Burdur

Tefenni ilçesi, MÖ 800-500 yılları arasında Bizans çağının İstefani köyü olarak kurulmuş, 13. yüzyıl kadar Bizans yönetiminde kalmış, bu tarihten itibaren sırası ile Türkmenlerin, Selçuklu Hanedanının ve Osmanlıların eline geçmiştir. 1882 yılında yörede meydana gelen deprem sebebi ile eski yerleşim merkezi terk edilerek şu andaki yerine kurulmuş, 1886 yılında da İstefani adı değiştirilerek Tefenni adı ile kaza olmuştur.

16 / 41 İbradı- Antalya

17 / 41 Yunak -Konya

18 / 41 Azdavay -Kastamonu

19 / 41 Araç- Kastamonu

20 / 41 Dodurga -Çorum

21 / 41 Mucur -Kırşehir

﻿Mucur, Kırşehir ilinin bir ilçesidir. Yöreye özgü Mucur halıları ile ünlüdür. Yer altı şehri ile turistik tesisler turizmi teşvik edici özellikleridir. Seyfe Gölü ve Mucur Obruğu ilçenin sınırları içerisindedir.

22 / 41 Çamardı -Niğde

23 / 41 Mut -Mersin

24 / 41 Yumurtalık -Adana

25 / 41 Feke - Adana

26 / 41 Tomarza- Kayseri

Tomarza, aynı zamanda Erciyesin güneydoğusunda yer alır. Bölgenin çok eski bir yerleşim yeri olduğu İlçe merkezi ve Dadaloğlu Kasabasında bulunan ve bugün Kayseri’ deki müzelerde sergilenen ilk çağlara ait hayvan heykelleri, paralar ve kabartma resimlerden anlaşılmakta.

27 / 41 Göynücek -Amasya

28 / 41 Terme -Samsun

Terme (Osmanlıca: ترمه), Samsun ilinin doğusunda yer alan ilçesi olup Ordu ili sınırında yer alır. Batısında Çarşamba, doğusunda Ünye, güneyinde Salıpazarı ve İkizce ilçeleri bulunmaktadır. Terme Ovası'nın ortasında kurulmuştur.

29 / 41 Almus -Tokat



30 / 41 Sumbas- Osmaniye

31 / 41 Çağlayancerit -Kahramanmaraş

32 / 41 Gemerek -Sivas

33 / 41 Aybastı -Ordu Aybastı, Ordu'nun denizden uzak iç kısmındaki (güneyindeki) bir ilçesidir. İsminin Ay, Güneş, duman gibi kavramlardan veya Ay tutulmasından geldiği sanılmakta.

34 / 41 Araban- Gaziantep Araban, Gaziantep ilinin bir ilçesidir. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan 1148-1150 yıllarında Araban Kalesi’ni ele geçirmiş, daha sonra 1155’te Atabey Nureddin Mahmud Zengi, Araban’ı Selçuklulardan almıştır. Bu tarihten sonra yöre, Halep Eyyubileri, Anadolu Selçukluları (1218), Memlûklular, İlhanlılar (1259), Memlûklular (1260), Dulkadiroğulları ve tekrar Memlûkluların hakimiyeti altına girmiştir.



35 / 41 Tut -Adıyaman

36 / 41 Darende- Malatya

37 / 41 Alucra -Giresun

38 / 41 Pülümür -Tunceli

39 / 41 Baskil - Elazığ

40 / 41 Savur -Mardin

