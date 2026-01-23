Yeni Şafak
Ufuk Özkan ile ilgili üzen haber: Doktorlardan açıklama

Ufuk Özkan ile ilgili üzen haber: Doktorlardan açıklama

23/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
Karaciğer nakli için donör arayışı devam eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan ile ilgili üzen açıklama geldi. Organ nakli bekleyişi devam eden ünlü oyuncuyu korumak adına ziyaretçi yasağı geldi.

Siroz ve karaciğer yetmezliği ile mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumu, yeni bir enfeksiyonla birlikte daha kritik bir sürece girdi. Karaciğer nakli bekleyen Özkan’ın bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla birlikte İnfluenza A testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

ZİYARETLER DURDURULDU

Doktorlar, bu enfeksiyonun mevcut karaciğer yetmezliğini daha da ağırlaştırma riski taşıdığı konusunda uyarıda bulundu. Enfeksiyonun yayılmasını engellemek ve sanatçıyı korumak amacıyla hastanede tüm ziyaretler tamamen yasaklandı.

DONÖR BULUNDU İDDİALARINA NET CEVAP

Özkan'a uygun donör bulunduğu iddialarını açık bir dille yalanlayan Umut Özkan, ağabeyi ile ilgili kendisi dışında yapılan hiçbir paylaşıma itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Ağabeyi Ufuk Özkan için netleşmiş bir donör adayı bulunmadığını belirten Özkan açıklamasında, "Ağabeyim üzerinden, benim yapacağım resmi paylaşımlar dışında yapılan hiçbir habere itibar etmeyiniz. Şu an itibarıyla netleşmiş bir donör adayı bulunmamaktadır. Gerçeğe aykırı, teyitsiz ve izinsiz yapılan bu tür paylaşımlar; hem toplumu yanlış bilgilendirmekte hem de devam eden tıbbi ve hukuki süreci doğrudan zorlaştırmaktadır. Organ nakli süreci, belirli etik kurallar ve yasal prosedürler çerçevesinde yürütülmekte olup, kamuoyunda oluşturulan yanlış algılar sürecin sağlıklı ilerlemesine zarar vermektedir. Bu nedenle, ağabeyimle ilgili yapılacak bilgilendirmeler yalnızca benim tarafımdan ve resmi kanallardan paylaşılacaktır. Aksi yönde yapılan paylaşımlar hakkında gerekli hukuki ve idari başvurular tarafımızca yapılmaktadır. Hassasiyet gösteren ve sürece saygı duyan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. 

