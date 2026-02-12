Ünlü oyuncunun karton topladığı görüntüler yürek burkmuştu: Metin Keçeci icra kıskacında

‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ programıyla tanınan ünlü oyuncu Metin Keçeci, bir süredir yaşadığı maddi sıkıntılarla gündemde. İcralık olduğunu ve evini boşaltmak zorunda kaldığını açıklayan Keçeci, son olarak karton toplarken görüntülenmişti. Ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk döneminde yer alan, Hükümet Kadın, Eyvah Eyvah gibi sevilen yapımlarla tanınan oyuncu Metin Keçeci, son dönemde yaşadığı maddi krizi kamuoyuyla paylaştı.
Psikolojik ve maddi olarak zor bir dönemden geçtiğini belirten Keçeci, eski rol arkadaşlarına sitem ederek “Cenazeme bile gelmesinler” demişti.
Keçeci, daha sonra TRT’nin “Vefa Sultan” dizisiyle anlaştığını duyurmuş, aynı dönemde borçları nedeniyle evini kaybettiğini söylemişti.
Geçtiğimiz gün çöpten topladığı kartonlarla görüntülenen Metin Keçeci’nin son hali dikkat çekti. Kartonlarla otobüse binerken kameralara yansıyan Keçeci, neden karton topladığına ilişkin de açıklamada bulundu.
Kira borcu nedeniyle icralık olduğunu anlatan sevilen oyuncu, sözleriyle yürekleri sızlattı.
"BENİ 16 AY BOYUNCA İDARE ETTİ"
Kirasını uzun süre ödeyememesine rağmen avukatın kendisine tolerans gösterdiğini anlatan Keçeci, "Avukat geldi kapıya, 'Metin Bey size bunu yapamayız' dedi. Beni tam 16 ay idare etti. Ancak gelinen noktada süreç artık kaçınılmaz oldu" diye konuştu.
"SANATÇI KİMLİĞİMLE KİRAMI ÖDEYEMİYORUM"
Sanat dünyasında yaşanan dengesiz kazanç ve istihdam sorununa dikkat çeken ünlü isim, "Ben sanatçı olarak kirasını ödeyemeyen bir adamım. Bu benim değil, sektörün ve içinde bulunduğumuz durumun bir yansımasıdır" dedi.