Uzmanlar uyarıyor: 1,5 milyon TL'ye sıfır ev olmaz ilan sayıları artıyor ucuz evlere dikkat

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ayrıca hiçbir şekilde güneş görmeyen, rutubet sıkıntısı kronikleşmiş ve su basma riski taşıyan kot altı bodrum daireler de mecburen bu düşük rakamlara listeleniyor. Uzmanlar, vatandaşları uygun fiyat tuzağına düşmemeleri konusunda kesin bir dille uyarıyor.