Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in ablaları 'miras kavgasına' tutuştu

Hastanede Fatih Ürek'i ziyaret ettikleri sırada birkaç ünlünün de bu kavgaya tanık olduğu ortaya çıktı.





'Olaya hemen müdahale ettik'





Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv konu hakkında “Fatih’in, Almanya’da yaşayan ve çok sevdiği ablası Nurgül haberi alır almaz geldi. Hastanede karşılaştığı Selvi’ye “Sen niye buradasın? Zamanında onu çok üzdün” dedi. Evet, bu noktada bir tartışma yaşadılar. Olaya hemen müdahale ettik. Barıştılar. Araları şu an iyi. Mirasla ilgili çıkan iddia benim de kulağıma geldi, ama doğru değil” ifadelerini kullandı.