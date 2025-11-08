Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in ablaları 'miras kavgasına' tutuştu

Evinde kalp krizi geçirip hastanelik olan 59 yaşındaki şarkıcı Fatih Ürek için umutlu bekleyiş devam ederken, ablaları Selvi ve Nurgül'ün hastanede koridorlarında miras kavgasına tutuştukları iddia edildi. Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv'den açıklama gecikmedi.
15 Ekim sabahı evinde geçirdiği kalp krizi sonrası apar topar müdahale edilen Fatih Ürek, 20 dakikalık kalp masajı sonucu hayata döndürülmüştü.
Edinilen ilk bilgilere göre, ambulans geldiğinde Ürek'in kalbinin yaklaşık 20 dakika durduğu, kalp masajıyla yeniden hayata döndürüldüğü açıklanmıştı Hastaneye kaldırılır kaldırılmaz yoğun bakıma alınan isim hakkında sonradan çıkan 'vefat etti' haberleri ise sevenlerini korkutmuştu.
25 gündür yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek'i ünlü isimler hastanede ziyaret etmeye devam ederken ortaya çıkan bir iddia şok etkisi yarattı.
Müge Dağıstalı Erdoğan'ın haberine göre, henüz uyandırılamayan Fatih Ürek için ailesi ve yakınları günlerdir hastanede nöbet tutarken aile arasında 'miras kavgası' çıktığı iddia edildi.
İddiaya göre, Fatih Ürek'in 17 yıl boyunca küs kaldığı, 2022’de barıştığı ablası Selvi Ürek ile Almanya’da yaşayan diğer ablası Nurgül arasında miras konusunda tartışma çıktığı söylendi.
Hastanede Fatih Ürek'i ziyaret ettikleri sırada birkaç ünlünün de bu kavgaya tanık olduğu ortaya çıktı.
'Olaya hemen müdahale ettik'
Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv konu hakkında “Fatih’in, Almanya’da yaşayan ve çok sevdiği ablası Nurgül haberi alır almaz geldi. Hastanede karşılaştığı Selvi’ye “Sen niye buradasın? Zamanında onu çok üzdün” dedi. Evet, bu noktada bir tartışma yaşadılar. Olaya hemen müdahale ettik. Barıştılar. Araları şu an iyi. Mirasla ilgili çıkan iddia benim de kulağıma geldi, ama doğru değil” ifadelerini kullandı.