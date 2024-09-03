2 veri ile hesap güncellendi! Memura ve emekliye yeni maaş tablosu: En düşük maaşla memura fark ödemesi...

Memur ve memur emeklilerinin 2025 Ocak maaş zammı için belirleyici olan enflasyon farkı, 2024 yılının ikinci yarısındaki (Temmuz-Aralık) enflasyon oranları ile netleşecek. Temmuz ayında maaşlarına %19,31 oranında bir artış yapılan memurlar, bu artışın üzerinde kalan enflasyon farkını Ocak ayında zam olarak alacaklar. Şu ana kadar açıklanan enflasyon verilerine göre, Ağustos ayı enflasyon oranı %9,09 olarak açıklanmıştı. Bu oran, Temmuz ayındaki enflasyon oranıyla birlikte değerlendirildiğinde, memur ve memur emeklileri için oluşan enflasyon farkı %9,09 seviyesindedir. Ancak, nihai enflasyon farkı için yılın son dört ayının enflasyon oranlarının da dikkate alınması gerekecek.

1 / 16 Memur ve memur emeklilerinin maaşları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kez artırılıyor. 2024 Temmuz ayında maaşlarına %19,31 oranında zam yapılan memurlar, şimdi 2025 Ocak ayı için yapılacak zammı merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Eylül'de Ağustos ayı enflasyon oranını %2,47 olarak açıkladı. Bu verilerle birlikte, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan iki aylık enflasyon farkı da %9,09 olarak netleşti. Memur ve memur emeklilerinin 2025 Ocak ayında alacakları zam oranı, 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranı ile belirlenecek.

2 / 16 Temmuz ayında enflasyon oranı yüzde 3,23 olarak belirlenmişti. Ağustos ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla, iki aylık enflasyon farkı da belli oldu.

3 / 16 Ağustos ayı enflasyon verileri, memur ve memur emeklileri ile SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları enflasyon farklarını belirlemede kritik rol oynuyor.

4 / 16 Ağustos ayında enflasyon yüzde 2,47 olarak belirlendi. Bu rakamla, SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3,23, Ağustos ayı için ise yüzde 2,47 oranında bir zam alarak toplamda yüzde 5,77’lik bir artış elde etti. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verileri açıklandığında, maaşlardaki artış oranı netleşmiş olacak.

5 / 16 2025 yılı için memur maaşları ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranları belli oldu. İlk altı ayda maaşlara yüzde 6, yılın ikinci yarısında ise yüzde 5 zam yapılacak.

6 / 16 Ancak, enflasyon oranları bu zam oranlarını aşarsa, memurlar ve emekli memurlar enflasyon farkı alacak ve maaşları bu orana göre ek bir artış görecek. Bu zam oranları enflasyonun gerisinde kalmadığı sürece geçerli olacak.

7 / 16 Memur Maaşları: Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4 Mevcut Maaş: 59.467 TL %6,62 Zamlı: 63.403,72 TL %9,70 Zamlı: 65.235,30 TL %10,36 Zamlı: 65.627,78 TL %15,41 Zamlı: 68.630,86 TL Memur (Üni. Mezunu) 9/1 Mevcut Maaş: 40.817 TL %6,62 Zamlı: 43.519,09 TL %9,70 Zamlı: 44.776,25 TL %10,36 Zamlı: 45.045,64 TL %15,41 Zamlı: 47.106,90 TL

8 / 16 Uzman Öğretmen 1/4 Mevcut Maaş: 52.568 TL %6,62 Zamlı: 56.048,00 TL %9,70 Zamlı: 57.667,10 TL %10,36 Zamlı: 58.014,04 TL %15,41 Zamlı: 60.668,73 TL Öğretmen 1/4 Mevcut Maaş: 47.433 TL %6,62 Zamlı: 50.573,06 TL %9,70 Zamlı: 52.034,00 TL %10,36 Zamlı: 52.347,06 TL %15,41 Zamlı: 54.742,43 TL

9 / 16 Başkomiser 3/1 Mevcut Maaş: 58.338 TL %6,62 Zamlı: 62.199,98 TL %9,70 Zamlı: 63.996,79 TL %10,36 Zamlı: 64.381,82 TL %15,41 Zamlı: 67.327,89 TL Polis Memuru 8/1 Mevcut Maaş: 52.816 TL %6,62 Zamlı: 56.312,42 TL %9,70 Zamlı: 57.939,15 TL %10,36 Zamlı: 58.287,74 TL %15,41 Zamlı: 60.954,95 TL

10 / 16 Uzman Doktor 1/4 Mevcut Maaş: 97.836 TL %6,62 Zamlı: 104.312,74 TL %9,70 Zamlı: 107.326,09 TL %10,36 Zamlı: 107.971,81 TL %15,41 Zamlı: 112.912,53 TL Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1 Mevcut Maaş: 47.909 TL %6,62 Zamlı: 51.080,58 TL %9,70 Zamlı: 52.556,17 TL %10,36 Zamlı: 52.872,37 TL %15,41 Zamlı: 55.291,78 TL

11 / 16 Mühendis 1/4 Mevcut Maaş: 60.663 TL %6,62 Zamlı: 64.678,89 TL %9,70 Zamlı: 66.547,31 TL %10,36 Zamlı: 66.947,69 TL %15,41 Zamlı: 70.011,17 TL Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 Mevcut Maaş: 42.313 TL %6,62 Zamlı: 45.114,12 TL %9,70 Zamlı: 46.417,36 TL %10,36 Zamlı: 46.696,63 TL %15,41 Zamlı: 48.833,43 TL

12 / 16 Profesör 1/4 Mevcut Maaş: 86.378 TL %6,62 Zamlı: 92.096,22 TL %9,70 Zamlı: 94.756,67 TL %10,36 Zamlı: 95.326,76 TL %15,41 Zamlı: 99.688,85 TL Araştırma Görevlisi 7/1 Mevcut Maaş: 57.243 TL %6,62 Zamlı: 61.032,49 TL %9,70 Zamlı: 62.795,57 TL %10,36 Zamlı: 63.173,37 TL %15,41 Zamlı: 66.064,15 TL

13 / 16 Vaiz 1/4 Mevcut Maaş: 49.582 TL %6,62 Zamlı: 52.864,33 TL %9,70 Zamlı: 54.391,45 TL %10,36 Zamlı: 54.718,70 TL %15,41 Zamlı: 57.222,59 TL Avukat 1/4 Mevcut Maaş: 57.028 TL %6,62 Zamlı: 60.803,25 TL %9,70 Zamlı: 62.559,72 TL %10,36 Zamlı: 62.936,10 TL %15,41 Zamlı: 65.816,01 TL

14 / 16 Memur Emeklileri: Müsteşar (1/1) Mevcut Maaş: 63.947,22 TL %6,62 Zamlı: 68.180,53 TL %9,70 Zamlı: 70.150,10 TL %10,36 Zamlı: 70.572,15 TL %15,41 Zamlı: 73.801,49 TL Genel Müdür (1/1) Mevcut Maaş: 56.597,38 TL %6,62 Zamlı: 60.344,13 TL %9,70 Zamlı: 62.087,33 TL %10,36 Zamlı: 62.460,87 TL %15,41 Zamlı: 65.319,04 TL

15 / 16 Şube Müdürü (Lisans - 1/4) Mevcut Maaş: 26.372,20 TL %6,62 Zamlı: 28.118,04 TL %9,70 Zamlı: 28.930,30 TL %10,36 Zamlı: 29.104,36 TL %15,41 Zamlı: 30.436,16 TL Memur (Lisans - 1/4) Mevcut Maaş: 21.479,71 TL %6,62 Zamlı: 22.901,67 TL %9,70 Zamlı: 23.563,24 TL %10,36 Zamlı: 23.705,01 TL %15,41 Zamlı: 24.789,73 TL