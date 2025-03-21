Ramazan bayramına sayılı günler kaldı. Tatil planı yapmak isteyenler ise arefe günü tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü olacak? Arefe günü bankalar, noter, PTT açık mı? İşte Ramazan Bayramı takvimi.
Ramazan ayının yarısından fazlası geride kalırken vatandaşlar, Ramazan Bayramı öncesinde son orucun tutulacağı arife gününün tatil olup olmadığını sorguluyor. Peki, arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Bayram arefesi ne zaman? İşte 2025 resmi tatil günleri.
AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Ramazan Bayramı'nın birinci günü 30 Mart 2025 Pazar gününe denk geliyor. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı son günü 1 Nisan 2025 Salı son bulacak.
Arefe gününün cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle tüm kamu, kurum ve kuruluşları hafta sonunda tatil yapacak. Arefe günü hafta içi olsaydı tüm kamu çalışanları yarım gün çalışacak ve öğleden sonra tatil başlayacaktı.
AREFE GÜNÜ BANKALAR, NOTER AÇIK MI?
Arefe günü, bayram tatili öncesinde yarım gün kabul edildiği için bankalar, noter ve resmi kuruluşlar normal şartlarda öğlene kadar hizmet vereceklerdi. Fakat arefe günü bu yıl hafta sonuna denk geldiği için bankalar ve noterler bayram öncesi son mesailerini 28 Mart'ta yapacak. Mobil bankacılık üzerinden 29 Mart'ta öğleden sonra yapılan işlemler ise 2 Nisan Çarşamba günü hesaplara aktarılacaktır.
RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. İşte bayram günleri:
Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)
Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2025?
Bu sene Kurban Bayramı haziran ayında idrak edilecek. Kurban arefesi 5 Haziran Perşembe günü kutlanacak.
Kurban Bayramı 1. gün / 6 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 2. gün / 7 Haziran Cumartesi
Kurban Bayramı 3. gün / 8 Haziran Pazar
Kurban Bayramı 4. gün / 9 Haziran Pazartesi
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı tatili, içerisinde hafta sonunu da barındıracak olması nedeniyle arefe günü ile beraber toplamda 4.5 gün gerçekleşecek.