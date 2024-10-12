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2025 Ocak ayı asgari ücreti belirleniyor! Bakan Işıkhan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ın ilk toplantı tarihini açıkladı

2025 Ocak ayı asgari ücreti belirleniyor! Bakan Işıkhan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ın ilk toplantı tarihini açıkladı

10:3012/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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2025 Ocak ayı asgari ücret zam oranı belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ın ilk toplantı tarihini açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak, ilk toplantı ne zaman, saat kaçta? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan "Asgari ücrette hükümet olarak tek başımıza karar verdiğimiz konu değil. Aralık ayının başında işçi, işveren temsilcileriyle süreci başlatacağız" dedi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?


İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücret zammı için çalışmalarına aralık ayında başlayacak. Ocak 2025'te asgari ücret zammı, emekli ve memur zammı başta olmak üzere; engelli maaşları, dul-yetim aylıkları, evde bakım destekleri ile sosyal transfer harcamaları yükselecek. İlk düzenleme asgari ücret olacak. 

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENECEK?


Yeni asgari ücretin tespiti için hakem rolünü üstlenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aralık ayı başında işçi ve işveren tarafını masaya davet edecek. İlk görüşmede ilk 2 toplantının tarihinin netleşmesi bekleniyor. İşçi tarafını temsilen TÜRK-İş, işveren tarafını temsilen ise masada TİSK bulunacak. Geçtiğimiz dönemde TÜRK-İş bir ilk olarak masaya asgari ücret ile çalışan işçileri getirmişti. Bu dönemde de benzer bir uygulamanın olması bekleniyor. 

2025 asgari ücretin tespit edilmesinde masada 3 önemli rakam olacak:


  1. Enflasyon rakamları
  2. Geçim maliyeti
  3. Bakanlığın işveren ve işçilerle yapacağı anket çalışmaları


Asgari ücretin tespiti için aralık ayında komisyonun 3 toplantı yapması, ilk teklifi TİSK'in vermesi bekleniyor. Toplantıların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni rakamı duyuracak.

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?


Asgari ücret belirlenirken birçok kriterin dikkate alınmasına karşın en güçlü veri enflasyon rakamları olarak dikkat çekiyor. Yeni açıklanan Orta Vadeli Plan (OVP) hedefine göre yıllık enflasyonun yüzde 41,5 olması bekleniyor. Yerli yabancı ekonomistlerin beklentisi de enflasyonun yüzde 40-45 bandı aralığında olacağı yönünde oldu.




Bakan Işık﻿﻿han'ın açıklamaları şöyle:


Asgari ücret sürecine erken başlamış olduk. Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi vatandaşların hayat standartlarını yükselmek için politikalar sağlıyoruz. Bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asgari ücrette hükümet olarak tek başımıza karar verdiğimiz konu değil. Aralık ayının başında işçi, işveren temsilcileriyle süreci başlatacağız. Kapsamlı şekilde işgücünün taleplerini karşılayacak oranları hep birlikte istişarede bulunarak gündeme getiriyorlar. En son kararı asgari ücret tespit komisyonu belirledikten sonra maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. Asgari ücreti nominal olarak 90 katına çıkardık. Asgari ücretle ilgili destek veriyoruz, 700 liraya çıkardık bu rakam çok önemli. Süreç başlamadan esnaf bazı marketlerde fiyatları değiştiriyor haberleri yapılıyor. Asgari ücreti satın alma gücünü geliştirmek için veriyoruz. Bizim hedefimiz maksimum faydayı elde etmek.

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE HEPSİ DEĞİŞECEK


Yeni asgari ücret 2025 yılında uygulanacak. Asgari ücret tutarının belirlenmesiyle birçok ödeme ve gelir kalemi değişecek.

İşsizlik maaşı

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı

Askerlik ve doğum borçlanması

Yurt dışı borçlanması

İhya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri

65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı

Rapor parası ve iş görmezlik ödeneği

Kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği

Stajyer ücreti


ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?


Asgari ücret, ocak ayında yapılan yüzde 49,11 zam ile net 17 bin 2 liraya yükseltilmişti.

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