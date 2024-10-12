Bakan Işık ﻿﻿ han'ın açıklamaları şöyle:





Asgari ücret sürecine erken başlamış olduk. Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi vatandaşların hayat standartlarını yükselmek için politikalar sağlıyoruz. Bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asgari ücrette hükümet olarak tek başımıza karar verdiğimiz konu değil. Aralık ayının başında işçi, işveren temsilcileriyle süreci başlatacağız. Kapsamlı şekilde işgücünün taleplerini karşılayacak oranları hep birlikte istişarede bulunarak gündeme getiriyorlar. En son kararı asgari ücret tespit komisyonu belirledikten sonra maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. Asgari ücreti nominal olarak 90 katına çıkardık. Asgari ücretle ilgili destek veriyoruz, 700 liraya çıkardık bu rakam çok önemli. Süreç başlamadan esnaf bazı marketlerde fiyatları değiştiriyor haberleri yapılıyor. Asgari ücreti satın alma gücünü geliştirmek için veriyoruz. Bizim hedefimiz maksimum faydayı elde etmek.