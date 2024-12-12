Tip-1 Diyabet hastalarına müjde: Sensörlü şeker ölçüm cihazlarını SGK karşılayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 yaş altı tip 1 diyabet hastası çocuklarda parmak ucuna iğne batırılarak yapılan şeker ölçümlerini ortadan kaldıran, sürekli kan şekeri takibine olanak sağlayan "sensörlü glikoz izlem cihazlarının" geri ödeme kapsamına alındığını bildirdi. Cihazın geri ödeme kapsamına alınması, yaklaşık 28 bin diyabetli çocuk ve ailesinin yaşamını kolaylaştıracak.
SGK kapsamına alındı
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şu ifadelere yer verdi;
28 bin diyabetli çocuk faydalanacak
Cep telefonlarına anlık bildiriliyor
Böylelikle çocukların glikoz ölçüm sonuçları, hasta ve belirlediği yakınlarıyla anlık paylaşılıyor. Aileler, çocuklarının yanında olamadığı süreçte de sağlık durumlarını kolaylıkla takip edebiliyor.
Cihazlar kan şekerinde bozulma olursa uyarı veriyor
Bu şekilde tip diyabet 1 hastası çocuklara, hayati risk oluşturabilecek herhangi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kalmadan hızla müdahale edilebiliyor.
Kan bileşenleri ve hemodiyaliz tedavisine ilişkin destek yüzde 45 artırıldı
Bakan Işıkhan'ın açıklamasında paylaştığı görselde ise SUT ile ilgili diğer düzenlemeler de yer aldı.
Buna göre, kan bileşenleri ve hemodiyaliz tedavisinin SGK geri ödeme fiyatları yüzde 45 artırıldı. Kemik iliği nakli öncesi hazırlık sürecinde kullanılan ilacın hasta onay kuralı kaldırılarak ilaca erişim kolaylaştırıldı. Akciğer kanseri tedavisinde kullanılan akıllı ilaca hastaların daha erken dönemde erişimleri sağlandı.
Ayrıca mitokondriyal sitopati hastalarına aylık 800 lira ödeme yapılmasına karar verildi.