Tip-1 Diyabet hastalarına müjde: Sensörlü şeker ölçüm cihazlarını SGK karşılayacak

"Diyabet sensörü"

olarak da bilinen cihazlar ise parmak ucuna iğne batırılarak yapılan rutin ölçümlere yönelik ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Gerçek zamanlı ve sürekli glikoz ölçümüne olanak sağlayan cihazlar, ölçümlerde elde edilen sonuçları, akıllı telefon, firmaya özgü alıcı cihazlar veya her ikisine birden gönderiyor.