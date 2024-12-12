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Tip-1 Diyabet hastalarına müjde: Sensörlü şeker ölçüm cihazlarını SGK karşılayacak

Tip-1 Diyabet hastalarına müjde: Sensörlü şeker ölçüm cihazlarını SGK karşılayacak

Pınar Görgü
10:4612/12/2024, jeudi
G: 12/12/2024, jeudi
Yeni Şafak
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Söz konusu sensörler çocukların günde en az 300 kez kan şekerini ve glukoz seyrini ölçüyor.
Söz konusu sensörler çocukların günde en az 300 kez kan şekerini ve glukoz seyrini ölçüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 yaş altı tip 1 diyabet hastası çocuklarda parmak ucuna iğne batırılarak yapılan şeker ölçümlerini ortadan kaldıran, sürekli kan şekeri takibine olanak sağlayan "sensörlü glikoz izlem cihazlarının" geri ödeme kapsamına alındığını bildirdi. Cihazın geri ödeme kapsamına alınması, yaklaşık 28 bin diyabetli çocuk ve ailesinin yaşamını kolaylaştıracak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada,
'Tip-1 Diyabet'
hastalığıyla mücadele eden hasta ve ailelerine yönelik güzel haberi duyurmuştu.

SGK kapsamına alındı

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şu ifadelere yer verdi;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Tip 1 Diyabet hastası evlatlarımız için önemli bir iyileştirmeyi hayata geçirdik.

18 yaş altı Tip 1 Diyabet hastası çocuklarımızın kan şekeri takibini yapabilmek için ihtiyaç duydukları ‘Sürekli Cilt Altı Glukoz İzlem Sistemi’ Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından geri ödeme listesine dahil edilmiştir.

Vatandaşlarımız, Bilimsel Komisyon’dan onay alacak ölçüm cihazlarını, uzman hekimlerimizin reçete etmesi ile kısa sürede medikallerden temin edebilecek.

Çocuklarımızın sağlığı, huzuru bizim en büyük önceliğimiz. Tip 1 Diyabet hastası kıymetli evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyor, hastalarımıza şifalar diliyorum."

28 bin diyabetli çocuk faydalanacak

Tip 1 diyabet hastası çocuklarda parmak ucuna iğne batırılarak yapılan şeker ölçümlerini ortadan kaldıran, gerçek zamanlı, sürekli glikoz takibine olanak sağlayan
"sensörlü glikoz izlem cihazlarının"
geri ödeme kapsamına alınması, yaklaşık 28 bin diyabetli çocuk ve ailesinin yaşamını kolaylaştıracak.

Cep telefonlarına anlık bildiriliyor

"Diyabet sensörü"
olarak da bilinen cihazlar ise parmak ucuna iğne batırılarak yapılan rutin ölçümlere yönelik ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Gerçek zamanlı ve sürekli glikoz ölçümüne olanak sağlayan cihazlar, ölçümlerde elde edilen sonuçları, akıllı telefon, firmaya özgü alıcı cihazlar veya her ikisine birden gönderiyor.

Böylelikle çocukların glikoz ölçüm sonuçları, hasta ve belirlediği yakınlarıyla anlık paylaşılıyor. Aileler, çocuklarının yanında olamadığı süreçte de sağlık durumlarını kolaylıkla takip edebiliyor.

Cihazlar kan şekerinde bozulma olursa uyarı veriyor

Cihazlar, "hipoglisemi" olarak bilinen kan şekerinin düşmesi veya
"hiperglisemi"
olarak adlandırılan yüksek kan şekeri durumunda alarm benzeri bir ses çıkarıyor, eş zamanlı olarak tanımlanan cep telefonlarına da anlık uyarı gönderiyor.

Bu şekilde tip diyabet 1 hastası çocuklara, hayati risk oluşturabilecek herhangi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kalmadan hızla müdahale edilebiliyor.


Kan bileşenleri ve hemodiyaliz tedavisine ilişkin destek yüzde 45 artırıldı

Bakan Işıkhan'ın açıklamasında paylaştığı görselde ise SUT ile ilgili diğer düzenlemeler de yer aldı.


Buna göre, kan bileşenleri ve hemodiyaliz tedavisinin SGK geri ödeme fiyatları yüzde 45 artırıldı. Kemik iliği nakli öncesi hazırlık sürecinde kullanılan ilacın hasta onay kuralı kaldırılarak ilaca erişim kolaylaştırıldı. Akciğer kanseri tedavisinde kullanılan akıllı ilaca hastaların daha erken dönemde erişimleri sağlandı.


Ayrıca mitokondriyal sitopati hastalarına aylık 800 lira ödeme yapılmasına karar verildi.


#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#şeker hastalığı
#sensörle şeker ölçümü
#şeker

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