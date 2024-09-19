Bakan Işıkhan güzel haberi duyurdu: Gazilerin tekerlekli sandalye ihtiyacını SGK karşılayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gazilerin ihtiyaçlarına yönelik önemli bir müjde verdi. Işıkhan, “Gazilerimizin ihtiyaç duyduğu özellikli yüksek fonksiyonlu akülü tekerlekli sandalyeleri, Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla karşılayacağız” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, gazilerin ihtiyaç duyduğu yüksek fonksiyonlu ve akülü tekerlekli sandalyeleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla karşılayacaklarını bildirdi.