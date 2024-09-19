Bakan Işıkhan güzel haberi duyurdu: Gazilerin tekerlekli sandalye ihtiyacını SGK karşılayacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Gaziler Günü' dolayısıyla Kıbrıs Gazisi Seyyah Sağıroğlu'nun videosunu "Vatan size minnettar" notuyla paylaştı. Seyyah Sağıroğlu'nun yaşadığı şaşırtıcı olay dinleyenleri hayrete düşürdü. Sağıroğlu, kontrol amaçlı bir hastanede MR çekimine gittiğini fakat MR başındaki sorumlunun, "Beyefendi sizin vücudunuzda metal var cihaz çekmiyor" dediğini söyledi. Sağıroğlu, 'Kıbrıs Gazisiyim ama vücudumda metal yok' dese de kontrol edildikten sonra Gazinin göğsünde Yunan mermisi çıktığı görülüyor. Gazi, yaşanan şaşırtıcı olay karşısında doktora, "50 sene sonra vücudumda mermi varmış hiç farkında değilim" ifadelerini kullandığını söyledi. Gazi Sağıroğlu, kolundan ve bacağından da vurulduğunu o acıdan hissetmediğini söylüyor ve sözlerinin devamında da göğsündeki mermiyi eliyle göstererek "Bizim asıl madalyamız bu ölene kadar da duracak." sözleriyle vatan aşkını ifade etti.