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Ekonomi
Bakan Işıkhan güzel haberi duyurdu: Gazilerin tekerlekli sandalye ihtiyacını SGK karşılayacak

Bakan Işıkhan güzel haberi duyurdu: Gazilerin tekerlekli sandalye ihtiyacını SGK karşılayacak

Pınar Görgü
11:4619/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gazilerin ihtiyaçlarına yönelik önemli bir müjde verdi. Işıkhan, “Gazilerimizin ihtiyaç duyduğu özellikli yüksek fonksiyonlu akülü tekerlekli sandalyeleri, Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla karşılayacağız” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, gazilerin ihtiyaç duyduğu yüksek fonksiyonlu ve akülü tekerlekli sandalyeleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla karşılayacaklarını bildirdi.


"Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla karşılanacak"

Bakan Işıkhan,
"Kahraman gazilerimize minnettarız. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında aldığımız kararla gazilerimizin ihtiyaç duyduğu özellikli, yüksek fonksiyonlu akülü tekerlekli sandalyeleri Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla karşılayacağız. 19 Eylül Gaziler Günü'nü bu vesileyle tebrik ediyor, hayata geçireceğimiz düzenlemenin kıymetli gazilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum"
ifadelerini kullandı.



Kıbrıs Gazisi vücudundaki mermiden 50 sene sonra haberdar oldu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Gaziler Günü' dolayısıyla Kıbrıs Gazisi Seyyah Sağıroğlu'nun videosunu "Vatan size minnettar" notuyla paylaştı. Seyyah Sağıroğlu'nun yaşadığı şaşırtıcı olay dinleyenleri hayrete düşürdü. Sağıroğlu, kontrol amaçlı bir hastanede MR çekimine gittiğini fakat MR başındaki sorumlunun, "Beyefendi sizin vücudunuzda metal var cihaz çekmiyor" dediğini söyledi. Sağıroğlu, 'Kıbrıs Gazisiyim ama vücudumda metal yok' dese de kontrol edildikten sonra Gazinin göğsünde Yunan mermisi çıktığı görülüyor. Gazi, yaşanan şaşırtıcı olay karşısında doktora, "50 sene sonra vücudumda mermi varmış hiç farkında değilim" ifadelerini kullandığını söyledi. Gazi Sağıroğlu, kolundan ve bacağından da vurulduğunu o acıdan hissetmediğini söylüyor ve sözlerinin devamında da göğsündeki mermiyi eliyle göstererek "Bizim asıl madalyamız bu ölene kadar da duracak." sözleriyle vatan aşkını ifade etti.


#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#gazi
#sağlık

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