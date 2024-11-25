Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenlik haklarını koruduklarını, çalıştıkları ülkede sosyal güvenceye sahip olmalarını ve kazandıkları haklardan Türkiye'de de yararlanmalarını sağladıklarını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarımızın sosyal güvenlik haklarını koruyoruz. Vatandaşlarımızın çalıştıkları ülkede sosyal güvenceye sahip olmalarını sağlarken, kazandıkları haklardan Türkiye'de de yararlanmalarını sağlıyoruz. Toplam 35 ülkeyle imzaladığımız Sosyal Güvenlik Sözleşmesi sayesinde vatandaşlarımız malullükten emekliliğe, sağlık hizmetlerinden aile yardımına kadar birçok alanda hizmetlerimizden faydalanabiliyor. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız."

Yurtdışında SGK geçerli mi?

Sosyal güvenlik sözleşmesinden nasıl faydalanılır?

Ülkemizde sosyal güvenlik il müdürlükleri-merkezlerine veya yurt dışında sözleşme imzalayan ülkelerin sigorta kurumlarına başvurarak sosyal güvenlik haklarından yararlanılmakta.

Türkiye'nin hangi ülkelerle sosyal güvenlik sözleşmesi var?

Ocak 2024 tarihi itibari ile yürürlükte bulunan 35 sosyal güvenlik sözleşmesinin 15’i yalnızca uzun vadeli ve kısa vadeli, 19’u ise uzun vadeli ve kısa vadeli sigorta kolları ile sağlık sigortasını kapsamakta iken 1 sosyal güvenlik sözleşmesinde (Libya) sigorta kollarına ait herhangi bir düzenleme olmayıp sadece mevzuat tayinine ilişkin hükümler bulunmaktadır.

Ülkemizin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmelerinden aşağıda belirtilen ülkelerle imzalanan sözleşmeler sağlık yardımlarına ilişkin hükümleri de içermektedir: Almanya, Makedonya, Lüksemburg, Hollanda, Azerbaycan, Hırvatistan, Belçika, Romanya, Sırbistan, Avusturya, Çekya, Karadağ, Fransa, Bosna-Hersek, İtalya, K.K.T.C, Arnavutluk, Macaristan, Tunus.

Yukarıda belirtilen ve sağlık uygulaması bulunan Almanya, İtalya, Karadağ, Belçika, Tunus, KKTC ve Macaristan haricindeki diğer 12 ülke sözleşmelerinde yalnızca hizmet akdi ile çalışanlar ve bunların aile bireyleri sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Ancak, Azerbaycan, İtalya ve Tunus için sağlık yardımları henüz uygulanmaya başlanmamıştır.

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalayan ülkeler listesi

Yurt Dışı Borçlanmasının Şartları Nelerdir?

Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Anlaşması imzalanmış ülke olsun veya olmasın yurt dışında çalışan Türk vatandaşları ve doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler, yurt dışında geçen sigortalılık/işsizlik ve ev kadınlığı sürelerini ülkemiz sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde Türkiye’de geçmiş hizmet gibi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla borçlanabilirler.

Borçlanma kapsamındaki süreler yurt dışında geçen sigortalılık süreleri, bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri, ev kadını olarak geçen sürelerdir.

Yurt dışı sürelerinin borçlandırılabilmesi için; borçlanma anında Türk vatandaşı olmak ya da doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmiş olmak, borçlanma kapsamındaki yurt dışı sürelerini belgelendirmek ve yazılı istekte bulunmak şarttır. Ölen sigortalının hak sahipleri tarafından yapılan borçlanma başvurularında hak sahibinin borçlanma talep tarihinde Türk vatandaşı olması yeterli olup, ayrıca borçlanılmak istenilen sigortalıya ait yurtdışı sürelerinde Türk vatandaşı olma şartı aranmaz.

O ülke vatandaşlığı devam edenler de yurt dışı borçlanması yapabilmektedirler.

3201 Sayılı Kanuna Göre Borçlanmanın Şartları Nelerdir?

Türk vatandaşı olmak,

Belirli nitelikte yurt dışı süreleri bulunmak,

Yurt dışı sürelerini belgelendirmek,

Yazılı istekte bulunmak.

Kimler Yurt Dışı Sürelerini Borçlanma İmkanından Faydalanabilir?

Türk vatandaşları ve doğumla Türk vatandaşı olup çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler (mavi kartlılar) ile bunların Türk vatandaşı olan hak sahipleri borçlanma hakkına sahiptirler. Ayrıca, Türk vatandaşlığı ile birlikte yabancı ülke vatandaşlığına haiz çifte vatandaşlar da borçlanma yapabilir.

Kimler Yurt Dışı Sürelerini Borçlanma İmkanından Faydalanamaz?

Sosyal güvenlik kanunlarına göre kendilerine veya hak sahiplerine aylık bağlanmış olanlar ile aylık bağlanması için müracaat edip aylığa hak kazanmış durumda bulunanlar yurt dışı sürelerini borçlanma imkanından faydalanamazlar.



