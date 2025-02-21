Ayın evreleri nelerdir? Google'dan 21 Şubat 2025 yarım ayın yükselişine özel doodle

AY DÖNGÜSÜ İSİMLERİ VE AŞAMALARI





Ayın döngüsü, tamamen güneş ve dünyanın duruşu üzerine belli olmaktadır. Ay, dünyanın etrafında dönmektedir. Dünya’nın etrafında dönerken, ışık aldığı alanlar farklı görülmektedir. Buna ay döngüsü denmektedir. Ayın güneşe doğru dönük olan kısmı her daim ışık alır ve aydınlık bir şekilde gözle görülür. Ancak ışık almayan anları karanlık kalarak, dünyadan görünmez. Ay herhangi bir şekilde kendine ait bir ışık yaratma sistemi yoktur.





Ayın bütün ışık kaynağı güneştir. Bundan dolayı biz ayı sadece güneşten aldığı ışıktan dolayı görmekteyiz. İlk bilinen ay döngüsü yeni aydır. Bu ilk aşamadır. Güneş ve ayın hizasında güneş ve dünya hizalı şekilde geldiği zaman meydana gelen bir döngüdür. Yeni aydan sonra ise ilk ara bölümü denk gelmektedir. Bu ise ayın hilal olarak görüldüğü zamandır. İlk çeyrek ise ikinci ana döngüdür. Ayın, dünyanın etrafında ilk çeyreğine geldiğini göstermektedir. Ayın yüzeyi bu döngüde yarım bir şekilde gözükmektedir. Bu evre ilk çeyrek evresidir. Son çeyrek ise ay ilk çeyrek evresinden daha küçük gözükmektedir.





Ay yarım daireden bir tık daha büyüktür, ancak tam büyüklüğüne kavuşmaz. Dolunay döneminde ise ay tam olarak biçimini göstermektedir. Bunun sebebi ise dolunay döneminde ayın güneşin ışığını, tamamen almasıdır. Ay, dünya ile beraber güneşin etrafında dönmektedir. Bu bir evre dönemidir. Ayın hareketlerini tamamlama süresi ortalama yirmi dokuz buçuk gün olması ile beraber tam olarak dönme süresi 365 gün 6 saatte tekabül etmektedir. Bu durumda ise ay, dünya ile beraber güneşin etrafında aynı şekilde dönmektedir. Ayın evreleri tamamen dünya ve güneşin konumuna göre değişiklik göstermektedir.

Bazı özel dönemlerde ise ay döngüden çıkarak tutulma yaşamaktadır. Ancak bu durum çok sık görülmez. Ayın net bir şekilde gözükmesinin en büyük sebebi ise yansıtıcı olmasıdır. Bununla beraber ayın, dünya ile diğer ortak özelliği kendine ait bir ışığı olmamasıdır.



