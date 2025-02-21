Ayın evreleri nelerdir? Google'dan 21 Şubat 2025 yarım ayın yükselişine özel doodle

Ayın evreleri ya da diğer adıyla ayın fazları, ayın aydınlık yüzünün toplam görünür yüzeyine olan oranını ifade etmektedir. Google ise 21 Şubat 2025'e özel yarım ayın yükselişi doodle'ını bir oyun ile ana sayfasına taşıdı. İşte ayın evreleri ve Google'ın yarım ayın yükselişi için hazırladığı doodle oyunu.
Özel tarihlerde ve önemli olaylarda doodle hazırlayarak ana sayfasında paylaşan Google, bugün (21 Şubat) ayın yükselişi için bir paylaşım yaptı. Kullanıcılar ise ayın evrelerini incelemeye başladı. İşte Google tarafından hazırlanan doodle ve ayın evreleri hakkında bilgiler.
AYIN EVRELERİ NELERDİR?
Ay'ın evreleri şu isimlerle adlandırılır:
Yeni ay
Ay'ın aydınlık olmayan tarafı Dünya'ya dönüktür. Ay, Dünya'dan açıkça görülemez. Fakat Güneş tutulması süresince görülebilir.
Hilal
Ay Güneş'in doğusunda kalmaktadır. Ay - Yer - Güneş arasındaki açı 90°den küçüktür. Hilal evresinin gözlem süresi kısadır. Çünkü Güneş battıktan sonra batı ufkuna yakın gözlenir.
İlk dördün
Ay'ın yeni ay evresinden bir hafta sonra yarım daire biçiminde (D) göründüğü evre; Güneş'e göre açısal uzaklığı 90° olduğu andaki görünüşüdür.
Şişkin ay
İlk dördün safhasından sonra Ay'ın uzanım açısının 90° ile 180° arasında olduğu zamanlar oluşan evre şişkin evre olarak bilinir.
Dolunay
Ay'ın tam bir daire olarak dolgun, parlak görüldüğü evredir.
Son dördün
Ay'ın Dünya'dan sol yarısının aydınlık gözüktüğü evredir.
GOOGLE'DAN YARIM AYIN YÜKSELİŞİNE ÖZEL DOODLE
Google, açılış sayfasında yarım ayın yükselişine özel bir doodle oyunu hazırladı. İşte paylaşılan o doodle oyunu.
AY DÖNGÜSÜ İSİMLERİ VE AŞAMALARI
Ayın döngüsü, tamamen güneş ve dünyanın duruşu üzerine belli olmaktadır. Ay, dünyanın etrafında dönmektedir. Dünya’nın etrafında dönerken, ışık aldığı alanlar farklı görülmektedir. Buna ay döngüsü denmektedir. Ayın güneşe doğru dönük olan kısmı her daim ışık alır ve aydınlık bir şekilde gözle görülür. Ancak ışık almayan anları karanlık kalarak, dünyadan görünmez. Ay herhangi bir şekilde kendine ait bir ışık yaratma sistemi yoktur.
Ayın bütün ışık kaynağı güneştir. Bundan dolayı biz ayı sadece güneşten aldığı ışıktan dolayı görmekteyiz. İlk bilinen ay döngüsü yeni aydır. Bu ilk aşamadır. Güneş ve ayın hizasında güneş ve dünya hizalı şekilde geldiği zaman meydana gelen bir döngüdür. Yeni aydan sonra ise ilk ara bölümü denk gelmektedir. Bu ise ayın hilal olarak görüldüğü zamandır. İlk çeyrek ise ikinci ana döngüdür. Ayın, dünyanın etrafında ilk çeyreğine geldiğini göstermektedir. Ayın yüzeyi bu döngüde yarım bir şekilde gözükmektedir. Bu evre ilk çeyrek evresidir. Son çeyrek ise ay ilk çeyrek evresinden daha küçük gözükmektedir.
Ay yarım daireden bir tık daha büyüktür, ancak tam büyüklüğüne kavuşmaz. Dolunay döneminde ise ay tam olarak biçimini göstermektedir. Bunun sebebi ise dolunay döneminde ayın güneşin ışığını, tamamen almasıdır. Ay, dünya ile beraber güneşin etrafında dönmektedir. Bu bir evre dönemidir. Ayın hareketlerini tamamlama süresi ortalama yirmi dokuz buçuk gün olması ile beraber tam olarak dönme süresi 365 gün 6 saatte tekabül etmektedir. Bu durumda ise ay, dünya ile beraber güneşin etrafında aynı şekilde dönmektedir. Ayın evreleri tamamen dünya ve güneşin konumuna göre değişiklik göstermektedir.
Bazı özel dönemlerde ise ay döngüden çıkarak tutulma yaşamaktadır. Ancak bu durum çok sık görülmez. Ayın net bir şekilde gözükmesinin en büyük sebebi ise yansıtıcı olmasıdır. Bununla beraber ayın, dünya ile diğer ortak özelliği kendine ait bir ışığı olmamasıdır.