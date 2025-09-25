B sınıfı ehliyet hangi araçlarda kullanılır? İşte B sınıfı ehliyet ile kullanılan araçlar

Yıl başında B sınıfı ehliyetlerin kapsamının genişletilmesinin ardından, farklı statüdeki ehliyetlerin de uygulamaya ekleneceği öğrenildi. Türkiye'de ehliyet sahibi kişi sayısı 33 milyonu aşarken, bu statü değişiklikleri yeni sürücü adaylarına büyük kolaylık sağlıyor.
Türkiye'de ehliyet sahibi kişi sayısı 33 milyonu aşarken, ehliyetlerdeki statü değişiklikleri yeni sürücü adaylarına büyük kolaylık sağlıyor. Birçok iş başvurusunda, B sınıfı ve motosiklet ehliyeti sahibi olanlar bir adım öne çıkıyor. 18 yaşını dolduran pek çok genç de sürücü kurslarına başvurarak ehliyet almaya hazırlanıyor.
Sürücülerin taleplerini değerlendiren Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’nın ortak bir çalışma yaparak M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetlerde aranan 18 yaş şartını 16'ya indirmişti. Diğer yandan D sınıfı ehliyet için gereken 26 yaş şartı da 24'e düşürülmüştü.
En çok kullanılan B sınıfı ehliyetlerde yapılan değişiklik ile bu statüde ehliyeti olan milyonlarca vatandaş için 50 CC olarak belirlenen motosiklet sürme yetkisi, 125 cc'ye çıkarılmıştı.
EHLİYETLERE BİR DÜZENLEME DAHA GELİYOR
Milyonlarca B sınıfı ehliyeti bulunan kişinin motosiklet kullanabilmeleri için harç ödeme zorunlulukları ortadan kaldırılırken ehliyet statülerinde yeni düzenlemelerin yapılacağı öğrenildi.
2024 yılında yürürlüğe giren yeni düzenleme ile B sınıfı ehliyet sahipleri, belirli şartları sağlayarak 125 CC'ye kadar motosiklet kullanabilir oldu.
Bu durum, daha önce sadece A1 sınıfı ehliyet sahiplerine izin verilmişti.
Ağır motosiklet kategorisini giren 125 CC üzerindeki araçları B sınıfı ehliyeti olanların kullanılmasına izin verilirken tanınan ayrıcalığın kapsamının genişletilmesi ve A2 sınıfı ehliyetleri kapsayan motosikletlerin de bu uygulamaya dahil edilmesi bekleniyor.