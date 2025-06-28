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Bugün kimin maçı var, bugünkü maçlar hangileri? 28 Haziran 2025 Cumartesi canlı maç programı

Bugün kimin maçı var, bugünkü maçlar hangileri? 28 Haziran 2025 Cumartesi canlı maç programı

13:4628/06/2025, Cumartesi
G: 28/06/2025, Cumartesi
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Bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var sorusunun cevabı, futbolseverler için büyük bir merak konusu. 28 Haziran 2025 Cumartesi günü birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Bugünkü maçlar için maç tutkunları kritik maçları canlı olarak izleyecek. Bugün oynanacak maçları arasında Benfica - Chelsea FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı ile İngiltere - Almanya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Final maçı oynanacak. Peki bugün kimin maçı var, bugünkü maçlar hangileri? İşte 28 Haziran 2025 Cumartesi canlı maç programı.

Bugün futbolseverleri heyecanlı maçlar bekliyor. Bugün hangi maçlar var? Futbolseverler için heyecan dolu bir gün! Bugün kimin maçı var sorusunun cevabı merak konusu. FiFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA U21 Avrupa Şampiyonası karşılaşmaları devam ediyor.

Bugün kimin maçı var?

12:00 Kashima Antlers - Okayama Japonya J.League Tuttur TV

12:00 Mito - Tokushima Japonya J2 Ligi Tuttur TV

12:30 Shimizu S Pulse - Kashiwa Reysol Japonya J.League Tuttur TV

14:00 Orgryte - Helsingborg İsveç Superettan Tuttur TV

15:00 Hodd - Mjondalen Norveç 1. Ligi Tuttur TV

16:00 Hammarby - Halmstads İsveç Allsvenskan Tuttur TV

18:30 Östers - Sirius İsveç Allsvenskan Tuttur TVFutbol

19:00 Rosenborg - Viking Norveç Eliteserien Ligi Tuttur TV

19:00 Rosario Central - Santa Fe Arjantin Kupası Tuttur TV

19:00 Palmeiras - Botafogo RJ FiFA Kulüpler Dünya Kupası TRT 1

22:00 İngiltere - Almanya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Final UEFA.tv

23:00 Benfica - Chelsea FiFA Kulüpler Dünya Kupası TRT 1

#bugünkü maçlar
#FIFA Kulüpler Dünya Kupası
#Avrupa U21 Şampiyonası
#Avrupa U19 Şampiyonası
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