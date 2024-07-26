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İOKBS (PYBS) burs paraları yattı mı, ne zaman hesaba yatacak? 2024 Temmuz ayı bursluluk parası ödeme tarihi

09:25 - 26/07/2024 Cuma
Yeni Şafak

İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) burs ödemeleri, 2024 Temmuz ayı için merakla bekleniyor. PYBS (Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı) burs paraları hakkında öğrenciler ve veliler araştırmalarını sürdürüyor. MEB tarafından verilen burslar, Temmuz ayında öğrencilerin hesaplarına yatırılacak. Peki, Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak? İOKBS bursu ne kadar 2024 Temmuz?

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Bursluluk parası ödeme takvimi; 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıf öğrencileri tarafından merak ediliyor. Ödemeler e-Okul üzerinden sorgulanabilecek olup öğrenciler "Bursluluk parası/İOKBS bursu yattı mı? 2024 Temmuz ayı MEB Bursluluk parası ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar.

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TEMMUZ AYI İOKBS BURS PARASI YATTI MI, NE ZAMAN YATAR?


Temmuz ayı burs paraları ile ilgili araştırmalar artışa geçti. İlköğretim 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10 ve 11’nci sınıf öğrencilerinin yararlandığı İOKBS bursu ödemeleri her ayın 25'inde yatırılıyor. Bursluluk ücreti (İOKBS) ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Burslar her ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılıyor. PYBS bursları e-Okul üzerinden sorgulanabiliyor. Bazı öğrencilere ayın 24'ü itibarıyla ödemeler başladı. 




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E-OKUL BURSLULUK PARASI SORGULAMA


İOKBS bursunun hesaplara yatıp yatmadığı e-Okul VBS üzerinden sorgulanabiliyor. Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor. e-Okul'a T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan adaylar, güvenlik aşamasında doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı olunan il, ilçe, eğitim alınan şube gibi soruları doğru yanıtlayarak e-Okul'a giriş yapabilir.

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Ardından sol tarafta bulunan menü yardımıyla "Burs Ödeme Bilgileri" üzerinden sorgulama işlemi yapabilir. Ayrıca burs ödemelerini PTT aracılığıyla alan öğrenciler, telefonlarından veya bilgisayarlarından PTT canlı destek üzerinden ad, soyad, e-posta ve telefon numarası ile bursun yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.


E-OKUL VBS EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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İOKBS TEMMUZ'DA NE KADAR OLDU?


İOKBS burs ücretlerinin 1500 TL civarında olduğu biliniyor. Burs ücretleri memur maaş zamlarına göre yılda iki kez güncelleniyor. Memur maaşlarına göre belirlenen bursluluk ücreti her Ocak ve Haziran ayında yeniden belirleniyor. Ancak İOKBS burs parasının yeni tutarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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