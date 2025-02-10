Çin’li otomobil markası Chery, Türkiye’de de büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Chery fiyat listesi 2025’te bu model, farklı sürüş koşullarında etkili deneyim sağlıyor. İç mekanında şık bir tasarım ve modern teknolojik donanımlar ile öne çıkıyor. Kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz.Yükselttiği fiyatlarla dikkat çeken Chery, 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesini duyurdu. İşte Chery Omoda 5 Pro, Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 8 güncel fiyatlar...

1 /4 Chery, 2025 Şubat ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. 2025 model Chery otomobillerin yer aldığı listede fiyatlar Omoda 5 ile birlikte 1.328.000 TL'den başlıyor. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; sıfır km Chery araç fiyatları kaç TL? 2025 Chery fiyatları ne kadar oldu? İşte Chery Şubat 2025 fiyat listesi:

2 /4 CHERY OMODA 5 PRO ŞUBAT FİYAT LİSTESİ

Vision 1.820.000 TL Intelligent 1.970.000 TL Exceptional 2.099.000 TL





3 /4 CHERY TİGGO 7 PRO MAX ŞUBAT FİYAT LİSTESİ

Intelligent 2.010.000 TL Exceptional 2.180.000 TL

