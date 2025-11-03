“Az önce deprem mi oldu?”, “Nerede deprem oldu?” soruları, özellikle Marmara bölgesinde yaşayanlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Tekirdağ açıklarında son dakika deprem hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan 3 Kasım 2025 güncel deprem verileri, son depremlere dair bilgileri anlık olarak kamuoyuna sunmaya devam ediyor. Özellikle Sındırgı ve çevresinde hafif şiddetli artçı sarsıntılar sürerken, uzmanlar bölge halkını dikkatli ve hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor. Son depremler listesine ulaşmak ve anlık bilgileri takip etmek isteyenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi web sitelerini veya mobil uygulamalarını kullanabilir.

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen depremleri listeliyor. Bulunduğu bölgede ya da yakınında deprem olup olmadığını merak edenler son depremler listesine bakarak en son nerede, kaç şiddetinde, saat kaçta deprem olduğunu görüntüleyebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 3 Kasım son depremler.

MARMARA'DA DEPREM! 3 Kasım 2025 Pazartesi günü İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD konuya ilişkin açıklamada bulundu. Depremin merkez üstü Balıkesir Sındırgı olduğu ve 4,9 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

SON DAKİKA SON DEPREMLER 3 KASIM 2025

2025-11-03 15:16:22 39.19667 28.19889 7.02 ML 3.6 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-03 15:00:50 39.20083 28.3175 5.01 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-03 14:56:42 39.20889 28.32528 10.57 MW 3.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-03 14:52:53 39.3325 28.11 12.72 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-03 14:34:49 39.23472 28.19167 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-03 14:31:27 39.16194 28.165 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-03 14:21:10 39.17306 28.26722 9.15 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-03 14:11:45 40.00667 39.79389 8.01 ML 2.7 Demirözü (Bayburt) 2025-11-03 14:08:52 39.13944 28.16528 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-03 13:52:34 39.17778 28.32861 10.15 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-03 13:51:53 39.20611 28.25944 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-03 13:49:08 39.16806 28.17111 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-03 13:48:07 39.20278 28.15722 7.93 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-03 13:38:18 39.21889 28.17167 11.5 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-03 13:37:30 37.72972 36.10056 7.02 ML 1.4 Sumbas (Osmaniye) 2025-11-03 13:37:03 40.90861 33.53667 7.0 ML 1.4 Ilgaz (Çankırı) 2025-11-03 13:36:28 42.4 27.35556 12.04 ML 1.6 Sredets, Burgaz (Bulgaristan) - [36.24 km] Kofçaz (Kırklareli) 2025-11-03 13:35:17 38.57639 31.61917 6.98 ML 1.1 Tuzlukçu (Konya) 2025-11-03 13:24:46 39.19667 28.21778 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-03 13:17:23 39.14778 28.20556 11.04 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)

AFAD ölçümlerine göre bugün büyük bir deprem meydana gelmedi.

3.0 Büyüklüğünün altındaki tüm depremleri anlık olarak aşağıdaki linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.