Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) için heyecan dorukta. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans seviyesine tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı sınav, Temmuz ayında düzenlenecek. DGS sınav yerleri için heyecan dorukta. 2 yıllık ön lisans programlarından 4 yıllık lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen binlerce aday, Temmuz ayında yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na hazırlıklarını sürdürüyor. Şimdi gözler sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, DGS sınav yerleri açıklandı mı? 2025 DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar.

1 /5 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. Peki, 2025 DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? DGS sınava giriş belgesi nasıl alınır?

2 /5 2025 DGS NE ZAMAN YAPILACAK, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ÖSYM sınav takvimi ile Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) sınav tarihi belli oldu. Takvime göre DGS, 20 Temmuz 2025 Pazar günü düzenlenecek. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.





3 /5 2025 DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

DGS sınav yerleri henüz açıklanmadı. Geçmiş yıllara bakıldığında DGS sınav giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılması bekleniyor. Buna göre ÖSYM’nin 10 Temmuz 2025 tarihinde sınav yerlerini duyurması öngörülüyor. Sınava girecek olan adaylar, sınav yerlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenecek.

DGS SINAV YERLERİ SORGULAMA ÖSYM EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ







4 /5 2025 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları, 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

