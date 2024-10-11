Tarım ve Orman Bakanlığı, Köfteci Yusuf'un bazı ürünlerinde domuz eti tespit edildiğini açıkladı. Bu durum, toplumda büyük yankı uyandırırken, İslam dininde sağlığa zararlı sayılan gıdalar arasında domuz etinin yeri yeniden tartışılmaya başlandı. Bilinçsizce domuz eti tüketmenin günah olup olmadığı konusunda birçok kişi "farkında olmadan domuz eti yemek dinen nasıl değerlendirilmelidir? Bilmeden domuz eti yemek günah mı?" sorularını sormak üzere Diyanet'in "Alo Fetva Hattı"na yöneldi. Peki, domuz etini bilmeden yiyen kişi ne yapmalı? Dini hükmü nedir? İşte Diyanet'in konuya ilişkin yaptığı açıklama...

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