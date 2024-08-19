Dünyanın en büyük doğal afetleri! 18 ay içinde 50 milyondan fazla insan...

10- İspanyol Gribi

Ne deprem ne hortum ne sel ne de kuraklık... İnsanlık tarihinin yaşadığı en ölümcül doğal felaket, İspanyol gribi. 1918-1919 yıllarında yaşanan bu felaket salgını, ticaret gemileri ile neredeyse tüm dünyaya yayıldı. En çok ölüme Hindistan'da sebep olan İspanyol gribi (16 Milyon insan), Amerika'da bile 650.000 kişiyi öldürdü ve tüm dünyada 50 milyonu aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.



