EMEKLİYE MAAŞ FARKI AÇIKLAMASI: Prim ve yaş için açıklama geldi! 1999 öncesi ve sonrası sigortalılar...

Maaş farkının önüne geçmek için kamunun yıl sonuna kadar bir düzenleme yapacağına ilişkin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklama yaptı. Güler, “Şu anda kanun teklifi haline gelmiş bir şey yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda çalışmalarını devam ettiriyor. 2024 ile 2025 arasında enflasyondan kaynaklı nasıl bir etki ortaya çıkabilir, bunun bir rapor haline getirilmesi lazım. Ona yönelik olarak da hakkaniyetli, orta bir çözüm ortaya konabilir. Ama şu anda bunun sayısal bir veri olarak nelere tekabül ettiğine dair bir veri yok. Bunlar ortaya çıktıktan sonraki aşamada Bakanlık bürokrasisiyle de görüşerek belli bir noktaya ulaşabiliriz” dedi.