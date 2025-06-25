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Emiliano Martinez kimdir?

Emiliano Martinez kimdir?

14:4525/06/2025, Çarşamba
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Emiliano Martinez kimdir?

Son günlerde Emiliano Martínez'in Galatasaray'a transfer olabileceğine dair haberler sıkça gündeme gelmektedir. Emiliano Martinez, tam adıyla Damián Emiliano Martínez Romero, 2 Eylül 1992 tarihinde Arjantin'in Mar del Plata şehrinde doğmuş, Arjantinli profesyonel bir futbol kalecisidir. Altyapı kariyerine ülkesinin Independiente takımında başlayan Martínez, 2010 yılında Arsenal’e, 2020 yılında ise kariyerinde önemli bir dönüm noktası yaşayarak Aston Villa'ya transfer oldu. İşte Emiliano Martinez’in hayatı ve futbol kariyeri.

Damián Emiliano Martínez Romero (d. 2 Eylül 1992, Mar del Plata), Premier League takımı Aston Villa'da ve Arjantin millî takımında kaleci pozisyonunda görev yapan Arjantinli profesyonel futbolcudur.

Emiliano Martinez futbol kariyeri

Damián, 2011 yılında Independiente'in altyapısından yetişerek Arsenal tarafından transfer edilmiştir. Alındığı sezon acil kredi için Oxford United'a kiralanmıştır. 2020'de 17.40 milyon €'ya Aston Villa'ya transfer oldu.

Emiliano Martinez Başarıları

FA Community Shield (1): 2014

Copa América (1): 2021

CONMEBOL-UEFA Şampiyonlar Kupası (1): 2022

FIFA Dünya Kupası (1): 2022

2022 FIFA Dünya Kupası'nın En İyi Kalecisi

Arjantin'de televizyon dizisi Mi familia es un dibujo'daki bir animasyon karakterinden sonra "Dibu" (Dibujo'nun kısaltması, İspanyolcada resim çizmek) lakabını almıştır. Bu lakap, TV dizisi oldukça popüler olduğu zamanda Martínez Independiente'de genç bir oyuncuyken kendisine verildi.

Martínez, 2017'den beri Amanda "Mandinha" ile evlidir. Çiftin Santi adında bir oğlu ve Ava adında bir kızı vardır. Martínez, 2018 yılında Puma ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

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