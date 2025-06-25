Arjantin'de televizyon dizisi Mi familia es un dibujo'daki bir animasyon karakterinden sonra "Dibu" (Dibujo'nun kısaltması, İspanyolcada resim çizmek) lakabını almıştır. Bu lakap, TV dizisi oldukça popüler olduğu zamanda Martínez Independiente'de genç bir oyuncuyken kendisine verildi.

Martínez, 2017'den beri Amanda "Mandinha" ile evlidir. Çiftin Santi adında bir oğlu ve Ava adında bir kızı vardır. Martínez, 2018 yılında Puma ile sponsorluk anlaşması imzaladı.