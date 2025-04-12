EMLAK KONUT KAMPANYASI SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?





Emlak Konut'un 19 Şubat'ta başlattığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın 23 Mart 2025 olan son başvuru tarihi 27 Nisan 2025'e kadar uzatıldı.

Emlak Konut, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projesini kapsayan 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'nın başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Kazançlı Yatırım Kampanyası’na vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirirken, kampanyanın başvuru tarihini uzatma kararıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Başlangıcından itibaren büyük ilgi gören kampanyamıza şu ana kadar 250 binden fazla vatandaşımız web sitemiz üzerinden talep formu doldurdu. Müşteri hizmetleri ekibimiz, bu taleplere dönüş yapmaya devam ediyor. Satış ofislerimizde ise randevulu sistem ile misafirlerimizi ağırlıyor, gün içinde gelen diğer müşterilerimize de bekleme sürelerini en aza indirecek şekilde destek sağlıyoruz. Ayrıca yine bu süreç içerisinde ön satış başvurusu yapmış olan 2 binden fazla vatandaşımızın satış işlemlerini tamamlamaktayız. Web sitesi ve çağrı merkezine gelen taleplerin tamamına geri dönüş yapabilmek için kampanya süresini uzatma kararı aldık.”











