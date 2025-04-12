Emlak Konut Orta Gelirli Konut kampanyası yoğun ilgi görürken başvuru sürecinde olanlar ise son başvuru tarihine odaklandı. İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir başta olmak üzere diğer illerde yoğun katılım olurken başvuru süresinde değişikliğe gidildi. Emlak Konut Kampanyası başvuru tarihleri nedir, son başvuru günü ne zaman? Emlak Konut Kampanyası son başvuru günü ne zaman, başvurular ne zaman bitecek? İşte detaylar.
Emlak Konut kampanyası başvuru ekranı ve şartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Emlak Konut kampanyası başvuruları bitti mi? Emlak Konut kampanyası son başvuru tarihi ne zaman? Emlak Konut orta gelirli konut kampanyası başvuru şartları neler?
EMLAK KONUT KAMPANYASI SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
Emlak Konut'un 19 Şubat'ta başlattığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın 23 Mart 2025 olan son başvuru tarihi 27 Nisan 2025'e kadar uzatıldı.
Emlak Konut, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projesini kapsayan 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'nın başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Kazançlı Yatırım Kampanyası’na vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirirken, kampanyanın başvuru tarihini uzatma kararıyla ilgili şu bilgileri verdi:
“Başlangıcından itibaren büyük ilgi gören kampanyamıza şu ana kadar 250 binden fazla vatandaşımız web sitemiz üzerinden talep formu doldurdu. Müşteri hizmetleri ekibimiz, bu taleplere dönüş yapmaya devam ediyor. Satış ofislerimizde ise randevulu sistem ile misafirlerimizi ağırlıyor, gün içinde gelen diğer müşterilerimize de bekleme sürelerini en aza indirecek şekilde destek sağlıyoruz. Ayrıca yine bu süreç içerisinde ön satış başvurusu yapmış olan 2 binden fazla vatandaşımızın satış işlemlerini tamamlamaktayız. Web sitesi ve çağrı merkezine gelen taleplerin tamamına geri dönüş yapabilmek için kampanya süresini uzatma kararı aldık.”
PEŞİNATSIZ AZALAN TAKSİTLİ 1.MODEL
Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Bu modelde vatandaşlar, peşinat ödemeden ev sahibi olabilecek ve taksitleri her geçen ay azalarak devam edecek. Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunulacak.
BİR YIL ÖDEMESİZ, UYGUN FAİZLİ 2.MODEL
İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanacak., Ev sahibi olmak isteyenler ilk yılı taksit ödemeden geçebilecek. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde edecek. Ayrıca, aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunulacak.
LEASİNG DESTEKLİ ÖDEME İLE 3.MODEL
Üçüncü modelde ise, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunulacak. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçeneğine sahip olacak.
EMLAK KONUT KAMPANYASI BAŞVURU NEREYE YAPILIR?
Başvurular açık satış yöntemiyle yapılacak. Vatandaşlar satış ofislerine giderek satın alma işlemini gerçekleştirebilecek.
EV TESLİMATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Emlak Konut'un duyurduğu kampanyada bulunan projelerinin teslim tarihleri konusunda ise bu yıl teslim edilecek projeler olduğu gibi 3 yıla kadar sürecek projelerin de olduğu belirtildi.
EMLAK KONUT PROJESİNE DÂHİL OLAN PROJELER
- Yenişehir Evleri Arnavutköy - İstanbul / Arnavutköy. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları ortaklığıyla yapılıyor
- Balıkesir Emlak Konutları - Balıkesir / Altıeylül. Emlak Konut tarafından yapılıyor.
- Kuzey Adalar Kartal - İstanbul / Kartal. Emlak Konut ve ŞUA İnşaat ortaklığıyla yapılıyor.
- Allsancak - İzmir / Konak. Emlak Konut ile Pekintaş Yapı ve Burakcan İnşaat ortaklığıyla yapılıyor.
- Başakşehir Avrasya Konutları Cadde - İstanbul / Başakşehir. Emlak Konut ve Fuzul GYO ortaklığıyla yapılıyor.
- Batı Yakası - İstanbul / Kartal. Emlak Konut ve Yıldızlar İnşaat ortaklığıyla yapılıyor.
- Barbaros 48 - İstanbul / Beşiktaş. Emlak Konut ve Fuzul GYO ortaklığıyla yapılıyor.
- Ebruli Kayaşehir - İstanbul / Başakşehir. Emlak Konut ve Ebruli İnşaat ortaklığıyla yapılıyor.
- Evora İzmir - İzmir / Konak. Emlak Konut, Teknik Yapı ve Halk GYO ortaklığıyla yapılıyor.
- Gölyaka İstanbul - İstanbul / Avcılar. Emlak Konut ve Özerka ortaklığıyla yapılıyor.
- Hayat Flora - İstanbul / Küçükçekmece. Emlak Konut ve Özak GYO ortaklığıyla yapılıyor.
- Majör Gölyaka - İstanbul / Avcılar. Emlak Konut ve Cevahir Yapı ortaklığıyla yapılıyor.
- Meydan Başakşehir - İstanbul / Başakşehir. Emlak Konut ile İntek Konut, Som Yapı, Nur Group ve Hak Global ortaklığıyla yapılıyor.
- Nezihpark Bahçekent - İstanbul / Başakşehir. Emlak Konut ve Aydur İnşaat ortaklığıyla yapılıyor.
- Nidapark İstinye - İstanbul / Sarıyer. Emlak Konut ve Tahincioğlu ortaklığıyla yapılıyor.
- Park Yaşam Antalya - Antalya / Aksu. Emlak Konut ve İzka İnşaat ortaklığıyla yapılıyor.
- Park Yaşam Çınarköy - İstanbul / Çekmeköy. Emlak Konut tarafından yapılıyor.
- Senfoni Etiler - İstanbul / Beşiktaş. Emlak Konut ile Yiğit Group ve Kubba İnşaat ortaklığıyla yapılıyor.
- Tual Asya - İstanbul / Sancaktepe. Emlak Konut ile Dağ Holding ortaklığıyla yapılıyor.
- Tual Gölyaka - İstanbul / Avcılar. Emlak Konut ile Dağ Holding ortaklığıyla yapılıyor.
- Vadi Panorama - İstanbul / Başakşehir. Emlak Konut tarafından yapılıyor.
- Yeni Levent - İstanbul / Sarıyer. Emlak Konut ile Dap Yapı ortaklığıyla yapılıyor.Göktürk Kemer Evleri - - İstanbul / Eyüpsultan. Emlak Konut tarafından yapılıyor.
- Odak İstanbul - İstanbul / Bağcılar. Projenin detayları paylaşılmadı.
EMLAK KONUT KAMPANYA ŞARTLARI
Kampanya için herhangi bir şart aranmıyor. Sadece başvurular açık satış usulüne göre yapıldığından önce giden konut sahibi olabiliyor. Başvurular projelerin satış ofislerinden yapılıyor.