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Etna Yanardağı nerede, hangi ülkededir?

13:51 - 16/08/2024 Cuma
Yeni Şafak

Etna Yanardağı'nda kül ve lav püskürtmesiyle Etna Yanardağı'na dair bilgiler yeniden gündeme geldi. Avrupa'nın en yüksek ve en aktif volkanı olarak bilinen Etna Yanardağı'nda uzun süredir volkanik hareketlilik yaşanıyor. Etna Yanardağı'nın tekrar kül ve lav püskürtmesiyle ada halkı korku dolu anlar yaşarken, uçak seferlerinde ise aksamalar yaşandı. Peki, Etna Yanardağı nerede, hangi ülkededir? İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler...

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Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı tehlike saçıyor. Avrupa'nın en yüksek ve en aktif volkanı olarak bilinen Etna Yanardağı'nda uzun süredir yaşanan volkanik hareketlilik ile gündeme geliyor.

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Etna Yanardağı nerede, hangi ülkededir?


Etna Yanardağı İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunuyor.


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TEKRAR LAV PÜSKÜRTTÜ



Dün akşam tekrar kül ve lav püskürten yanardağı, ada sakinlerinin büyük bir korku yaşamasına sebep oldu.




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Yanardağın son dönemdeki aktif kraterlerinden Voragine kül püskürttü ve burada lav akışı gözlendi.




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İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Etna Gözlem İstasyonundan yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde başlayan etkinlik, gece yarısı sonlandı.



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