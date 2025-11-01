Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer öldü mü, neden nasıl öldü?

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde koğuşunda asılı halde ölü bulundu. Binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle uzun yıllar hapis cezasına çarptırılan Özer’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kripto para borsası Thodex davasının kilit ismi Faruk Fatih Özer, cezaevinde yaşamını yitirdi. Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde hükümlü bulunan Özer’in koğuşunda asılı halde ölü bulunduğu öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.
Kurduğu Thodex adındaki kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp, Türkiye'ye getirildi.
Banyoda asılı bulundu
Hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçların hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Özer, bu sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasındaki banyoda asılı bulundu. Görevlilerin yaptığı kontrolde Özer'in öldüğü belirlendi. Özer'in intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.