Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer öldü mü, neden nasıl öldü?

Banyoda asılı bulundu

Hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçların hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Özer, bu sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasındaki banyoda asılı bulundu. Görevlilerin yaptığı kontrolde Özer'in öldüğü belirlendi. Özer'in intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.