Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer öldü mü, neden nasıl öldü?

Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer öldü mü, neden nasıl öldü?

12:071/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde koğuşunda asılı halde ölü bulundu. Binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle uzun yıllar hapis cezasına çarptırılan Özer’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kripto para borsası Thodex davasının kilit ismi Faruk Fatih Özer, cezaevinde yaşamını yitirdi. Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde hükümlü bulunan Özer’in koğuşunda asılı halde ölü bulunduğu öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Kurduğu Thodex adındaki kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp, Türkiye'ye getirildi.

Banyoda asılı bulundu

Hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçların hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Özer, bu sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasındaki banyoda asılı bulundu. Görevlilerin yaptığı kontrolde Özer'in öldüğü belirlendi. Özer'in intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Faruk Fatih Özer
#Thodexin Kurucusu Faruk Fatih Özer
#Thodex
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EHLİYET YENİLEME SON GÜN: Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, yenilememe cezası var mı, ne kadar?