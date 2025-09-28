2026 yılı hac ön kayıt süreci 21 Eylül’de tamamlandı. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı, kayıt güncelleme işlemleri için süreyi 30 Eylül’e kadar uzattı. Kutsal topraklara gitme hayali kuran hacı adaylarının merak ettiği en önemli konu ise kura tarihi oldu. Diyanet’in henüz resmi bir açıklama yapmaması nedeniyle adaylar “Hac kura çekilişi ne zaman yapılacak?” sorusunun cevabını arıyor. Diyanet 2026 hac kura çekilişi tarihini duyurdu.
2026 Hac ön kayıt işlemleri 21 Eylül'de sona ererken, kayıt güncelleme ve yenileme işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 30 Eylül'e kadar uzatıldı. Kutsal topraklara ulaşma hayali kuran hacı adayları, kontenjan sınırlamaları nedeniyle çekilecek kura tarihini merakla bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan henüz net bir tarih duyurusu gelmemesi üzerine, adaylar e-Devlet ve resmi siteleri tarayarak bilgi toplamaya çalışıyor; "Hac kurası ne zaman çekilecek, 2026 Hac kura tarihi belli oldu mu?" sorusu sosyal medyada ve arama motorlarında zirveyi zorluyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hac ön kayıt başvurularının sona erdiğini, hac kayıt güncelleme işlemlerinin ise 30 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.
Hac ön kayıtları bitti mi?
Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun 14 Mart'ta aldığı kararlarla 2026 hac organizasyonu sürecinin başlatıldığını anımsatan Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, kurulun ilk defa hac başvurusu yapan ve daha önceki yıllarda kayıtları olup güncelleme yapmak isteyenlerin bizzat e-Devlet üzerinden kayıtlarını yapmaları yönünde karar aldığını hatırlattı.
Bircan, bu yıl 11 Ağustos'ta başlayan hac başvurularının 5 Eylül'de sona ermesinin planlandığını belirterek, şöyle devam etti: "Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bu süreyi 5 Eylül'den 21'e uzatmıştık. Fakat Diyanet İşleri Başkanı Başkanımız Safi Arpaguş hocamızın talimatlarıyla vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bu süreyi 30 Eylül'e kadar uzattık. Burada şöyle bir fark var. İlk defa kayıt yapmak isteyenlerin başvurularını almayacağız.
Sadece önceden kaydı olan vatandaşlarımızın güncelleme işlemlerini alacağız. Vatandaşlarımız hac kayıt ücreti yatırmışlarsa bunları tamamlarına izin vereceğiz. Daha önceki yıllarda kayıtlı olduğu halde bir takım eksikliği bulunan kardeşlerimizin kayıtlarını e-Devlet üzerinden yenilemelerini istirham ediyoruz."
2026 hac kura çekilişi ne zaman yapılacak?
Diyanet İşleri Başkanlığının son iki yıldır otomatik kayıt işlemleri yapmadığını aktaran Bircan, "Vatandaşların sağlık ve ekonomik durumlarında değişiklik varsa bunları bizzat kendilerinin e-Devlet üzerinden güncellemesini istiyoruz. Bu noktaya dikkat etmek gerekir. Otomatik kayıt yapılmayacaktır. Aksi takdirde kayıtlarını yenilemeyenler 2026 hac kurasına maalesef katılamayacaklar. Böyle bir mağduriyetin yaşanmasını istemiyoruz." açıklamasında bulundu. Bircan, hac kurasının ekimde noter huzurunda gerçekleştirileceği bilgisini verdi.