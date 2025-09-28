Bircan, bu yıl 11 Ağustos'ta başlayan hac başvurularının 5 Eylül'de sona ermesinin planlandığını belirterek, şöyle devam etti: "Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bu süreyi 5 Eylül'den 21'e uzatmıştık. Fakat Diyanet İşleri Başkanı Başkanımız Safi Arpaguş hocamızın talimatlarıyla vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bu süreyi 30 Eylül'e kadar uzattık. Burada şöyle bir fark var. İlk defa kayıt yapmak isteyenlerin başvurularını almayacağız.