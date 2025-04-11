Meteoroloji'den hafta sonuna ilişkin hava durumu raporu paylaşıldı. Ülke genelinde bahar havası beklenirken kar yağışı uyarıları peş peşe geldi. İstanbul'da soğuk hava dalgası etkili olurken Ankara'da yağan kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi. Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu hafta sonu için planlar güncel hava durumunu sorguluyor. Peki 12-13 Nisan hafta sonu hava nasıl olacak? İşte tüm illerde hafta sonu hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, hafta sonu boyunca ülke genelinde etkili olması beklenen yağışlı hava sistemi, vatandaşları hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor. Yağışların özellikle kuzey ve batı bölgelerinde daha yoğun olacağı tahmin ediliyor. Bu süreçte hava sıcaklıklarında da belirgin bir artış gözlemlenecek. Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların 3 ila 6 derece arasında yükselmesini bekliyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak? 12 Nisan Cumartesi hava durumu
12 Nisan Cumartesi günü, Türkiye genelinde hava durumu bölgeye göre değişiklik gösterecek:
İstanbul: Cumartesi günü İstanbul’da hava az bulutlu olacak. Sıcaklıklar gündüz 12°C civarında seyredecek, gece ise 5°C’ye kadar düşebilir. Bazı bölgelerde sağanak yağış gerçekleşebilir.
Ankara: Başkentte hava soğuk olacak. Gündüz sıcaklıkları 5°C, gece ise -3°C civarında hissedilecek.
İzmir: Ege’nin incisi İzmir’de hava güneşli ve parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 16°C arasında olacak, akşam saatlerinde ise 6°C civarında seyredecek. Bazı bölgelerde yağmur bekleniyor.
Hafta sonu hava nasıl olacak? 13 Nisan Pazar hava durumu
İstanbul: 13 Nisan Pazar günü İstanbul’da hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 13°C’ye kadar yükselecek, gece ise 5°C civarında olacak. Yağış beklenmiyor, ancak sabah saatlerinde hafif sis görülebilir.
Ankara: Başkentte hava güneşli ve parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklıkları 8°C, gece ise 3°C olacak.
İzmir: İzmir’de hava Cumartesi’ye benzer şekilde güneşli. Sıcaklıklar 18-20°C’ye ulaşacak, akşam saatlerinde 7°C civarında seyredecek.
Bursa'da Haftasonu Hava Durumu
Meteoroloji'den Bursa'ya yeni uyarı geldi. Bursa'da Nisan ayının ortalarına yaklaşılırken kış havası geri döndü. Kentte yer yer kar sağanakları etkili olabilir, yeni haftanın başından itibaren sıcaklıkların artması bekleniyor.
6 dereceye kadar düşecek
Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonu 3 ila 6 derece arasında artması bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Batı Akdeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir ve Van dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Erzincan, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
25 İLE UYARI
Amasya, Tokat, Ordu, Samsun için sarı kodlu kar uyarısı
Bolu, Ankara, Karabük için sarı kodlu kar ve rüzgar uyarısı
Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Niğde, Sinop, Sivas, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale, Karaman, Nevşehir için sarı kodlu rüzgar uyarısı
Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Düzce için sarı kodlu yağmur, kar ve rüzgar uyarısı
Sakarya için sarı kodlu kar ile yağmur uyarısı