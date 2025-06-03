Kabine Toplantısı son dakika kararları neler? 9 günlük bayram tatili Kabine Toplantısında görüşüldü mü?

KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: Toplantımızda tarım, ulaştırma, ekonomi, güvenlik başta olmak üzere Türkiye gündeminde yer alan kritik konuları değerlendirdik. 14-28 Mayıs 2023 seçimleri siyasi hayatımızın dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçmiştir. Milletimiz her iki seçimde de istikbaline dahil çok önemli kararlar vermiştir. İçeride kavgalı sürekli kriz üretmeye meyyal yapı yerine tercihini Meclis'te Cumhur İttifakı'ndan Cumhurbaşkanlığını da şahsımızdan yana kullanmıştır. Bizi Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tercihleri farklı tecelli etse de sandığa giden vatandaşlarımıza aynı şekilde teşekkür ediyorum.

KABİNE TAM BİR UYUM İÇİNDE





Türkiye'nin derin bir uçurumun kenarından döndüğü bugün daha da iyi anlaşılıyor. Son 1 haftada şahit olduğumuz meydan muhaberesi bile bunu görmek için ziyadesiyle kafidir. 2 yıl öncesine kadar beyaz gömlek giyip, video çekip birbirini övgü yağmuruna tutanlar bakıyorsunuz gırtlak gırtlağa manşetleri süslüyor. Şunu da tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Ülkemizin atlattığı tehlikenin büyüklüğü zamanla daha iyi anlaşılacak. Cumhurbaşkanı Kabinesi olarak tam bir uyum içinde 2 senedir ülkemize ve milletimize aşkla hizmet ediyoruz. Kalan 3 yıllık sürede gayemiz ülkemizi kalkındırmak, refah seviyesini yükseltmek, milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğine vurulan paslı zincirleri atmaktır.