KABİNE TOPLANTISI TARİHİ: 2 Haziran Pazartesi Kabine Toplantısı olacak mı, var mı? 9 günlük bayram tatili...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin bir sonraki toplantı tarihi, kamuoyunun yakın takibinde. 12 Mayıs’ta gerçekleşen son toplantının ardından gözler yeniden Beştepe’ye çevrildi. Normal şartlarda hafta başlarında toplanan Kabine, bu hafta AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) gündemi nedeniyle ertelendi. Yeni Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına ilişkin resmi açıklama bekleniyor.
Kabine toplantılarının periyodik düzeni gereği her hafta başında yapılması beklenen görüşmeler, bu kez AK Parti MKYK programı nedeniyle ertelendi. 12 Mayıs'taki son buluşmadan sonra yeni toplantının tarihi henüz netleşmezken, kamuoyu gözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak yeni toplantıya çevirmiş durumda. Gündemde ekonomi, dış politika ve iç güvenlik gibi kritik başlıkların olması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN 2025?
Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı henüz netlik kazanmadı. Son toplantısını 12 Mayıs tarihinde gerçekleştiren Kabine'nin yeni toplantı tarihi henüz duyurulmadı.
Hafta başında toplanması beklenen Kabine, Ak Parti MKYK toplantısı gerçekleştirildiği için yapılmadı. Kabine Toplantısı tarihi ile ilgili yeni bir bilgi geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Kurban Bayramı bu yıl 6-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Vatandaşların ve Turizm sektörünün beklentisi 2-3-4 Haziran tarihinin resmi tatil ilan edilip bayram tatili süresinin 9 güne çıkarılması yönünde.
Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamasında 9 gün tatil beklentisinin önünü kapatmıştı. Kabine Toplantısı'nda kararın değişebileceğine yönelik beklentiler ise sürüyor.