KABİNE TOPLANTISI TARİHİ: 2 Haziran Pazartesi Kabine Toplantısı olacak mı, var mı? 9 günlük bayram tatili...

Kabine toplantılarının periyodik düzeni gereği her hafta başında yapılması beklenen görüşmeler, bu kez AK Parti MKYK programı nedeniyle ertelendi. 12 Mayıs'taki son buluşmadan sonra yeni toplantının tarihi henüz netleşmezken, kamuoyu gözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak yeni toplantıya çevirmiş durumda. Gündemde ekonomi, dış politika ve iç güvenlik gibi kritik başlıkların olması bekleniyor.