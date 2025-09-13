KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI? KPSS 2025 Alan Bilgisi Sınav Yorumları

ÖSYM, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavını bugün, 13 Eylül 2025 Cumartesi günü iki oturum hâlinde gerçekleştirdi. Saat 10.15 ve 14.45’te düzenlenen sınavlara binlerce aday katıldı. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat ve Maliye bölümlerinde sınava giren adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, ÖSYM 2025 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçlarını ne zaman duyuracak?

2025 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilir.

KPSS GENEL YETENEK-KÜLTÜR SINAVI TAMAMLANDI ÖSYM, 402 bin 105 adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül'de tamamlandı. Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da 135 sınav merkezinde uygulanan oturumda, adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verildi. Saat 10.15'te başlayan oturum için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 402 bin 105 aday başvurdu. Adaylardan 223 bin 757'sini kadın, 178 bin 348'sini erkek oluşturuyor.