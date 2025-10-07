Yeni Şafak
Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borç yapılandırmasında son tarih açıklaması geldi: Borç yapılandırma süresi ne zaman bitecek?

7/10/2025, Salı
BDDK’nın temmuzda başlattığı kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırma uygulaması 10 Ekim 2025’te sona eriyor. Bu tarihe kadar bireysel borçlular, 48 aya kadar yapılandırılacak. Peki yapılandırmadan kimler faydalanabiliyor?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yapılandırma düzenlemesini temmuz ayında hayata geçirdi. Uygulamanın 3 ayla süreyle geçerli olacağı duyuruldu.

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borç yapılandırma ne zaman sona erecek?

BDDK), tarafından açıklanan kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını yapılandırma fırsatı 10 Ekim 2025’te sona eriyor.

Alınan kararla bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına 48 aya kadar yapılandırma imkanı sunuluyor. Ancak BDDK kararında da belirtliği üzere uygulamanın geçerlilik süresi 3 gün sonra doluyor.

Yapılandırmadan kimler faydalanabiliyor?

Yapılandırmadan dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri, anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri, daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabiliyor.

Kredi kartı yapılandırmasında sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmeyen kartlar da dahil ediliyor.

İhtiyaç kredisi yapılandırmasında da gecikme süresi artık '30 günü aşan' değil, 'her türlü gecikmiş ödeme' olarak güncellendi.

Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından; yapılandırma kapsamı, daha önce karar tarihindeki borç bakiyesiyken; artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınıyor ve gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabiliyor.

