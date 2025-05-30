Kurbanlık fiyatları 2025 ne kadar? Küçükbaş ve Büyükbaş kurbanlık fiyatı kaç TL? Vekaletle kurban kesim bedeli yurt içi, yurt dışı kaç para? soruları Kurban bayramına kısa bir süre kala merak ediliyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Kurban Bayramına sayılı günler kala il il küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını açıkladı. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da kurbanlık fiyatları ne kadar oldu. Kurbanlık fiyatlarına ne kadar zam geldi? Kurban Bayramı hazırlıkları devam ederken, kurban pazarlarındaki ortalama küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını sizler için derledik. İşte 2025 kurbanlık fiyatları.....

1 /8 HANGİ İLDE KURBANLIK FİYATI NE KADAR 2025?

Canlı ağırlık fiyatı kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 250 lira ile 380 lira, küçükbaş hayvanlarda 230 lira ile 380 lira arasında. Ülke ortalamasına bakıldığında, büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 300 lira 38 kuruş, küçükbaş canlı kilogram fiyatlarının ise 307 lira 52 kuruş olduğu görülüyor.

2 /8 İslam alemi Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. 4 günlük bayram öncesi kurbanlık pazarlarında da hareketlilik yaşanıyor. Bütçesine uygun kurbanlığını seçenler, bayramı beklemeye başlıyor. Peki, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları bu yıl ne kadar?



3 /8 KURBANLIK ALIM KG FİYATI NE KADAR?

Et ve Süt Kurumu tarafından açıklanan 2025 hayvan alım fiyatlarına göre; Canlı kuzu kilo fiyatı 280-330 TL, Canlı toklu kilo fiyatı 280-290 TL, Canlı koyun kilo fiyatı 270-280 TL, Canlı oğlak kilo fiyatı 160-215 TL, Canlı keçi kilo fiyatı 150-160 TL olarak belirlendi.



4 /8 DİYANET KURBAN BEDELİ 2025: YURT İÇİ - YURT DIŞI KURBAN VEKALET ÜCRETİ KAÇ TL?

Türkiye Diyanet Vakfının 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu. Kurban ibadetini vekâlet yoluyla gerçekleştirmek isteyenler için 2025 yılı kesim bedelleri şu şekilde; Yurt içi: 13.500 TL Yurt dışı: 5.450 TL



5 /8 HİSSELİ KURBALIK FİYATLARI İstanbul'da hisse fiyatı 30 bin lira ila 45 bin lira, Ankara'da 25 bin lira ila 40 bin lira, İzmir'de 23 bin lira ila 40 bin lira arasında değişiyor. Standartlara uygun kesilmiş ve tuzlanmış yaş koyun derisinin adedi yaklaşık olarak 30 TL'ye satılacak.



6 /8 İl il kurbanlık fiyatları açıklandı

TZOB tarafından paylaşılan il il küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ise şöyle:

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