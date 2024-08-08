KYK yurt başvuru ücretleri 2024 merak ediliyor. Üniversiteye yerleşen öğrenciler için en önemli konulardan biri olan GSB yurt ücretleri, her yıl olduğu gibi bu yılda da yakından takip ediliyor. KYK yurt fiyatları, oda tiplerine göre değişiklik gösteriyor. KYK yurt başvuru ücretleri 2024 ne kadar, yurt başvuruları ne zaman başlıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurt ücretleri açıklandı mı?
KYK yurt fiyatları, oda tiplerine göre değişiklik gösteriyor. Her yıl üniversite sonuçları açıklandıktan sonra üniversiteli olan öğrencilerin yurt başvuru tarihleri ile GSB KYK yurt ücretleri gündeme gelir. Bu konuda en çok tercih edilen yerler ise KYK yurtları olur. Peki KYK yurt ücretleri bu yıl ne kadar oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurt ücretleri açıklandı mı?
2024 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden yurt başvuruları alınmaya başlayacak. Geçtiğimiz sene tercih sonuçları 19 Ağustos 2023 tarihinde duyurulmuştu. Yurt başvuruları ise geçtiğimiz yıl 29 Ağustos - 2 Eylül arasına alındı.
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024-2025 yılı için KYK yurt ücretleri henüz paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri şu şekilde olmuştu:
1. Tip ücreti aylık 345 TL
2. Tip ücreti aylık 405 TL
3. Tip ücreti aylık 480 TL
4. Tip ücreti aylık 510 TL
5. Tip ücreti aylık 570 TL
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
GSB KYK yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.
KYK Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından sonuçlar genel olarak on gün içerisinde açıklanmaktadır. Bir KYK yurduna kayır hakkı kazanan öğrenciler belirlenen süre içerisinde yurt kaydını gerçekleştirmelidir. Kayıt süreci de yine başvurularda olduğu gibi e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.
İlk kayıttan sonra her öğrenci yurt kayıt ücreti, depozito ve ilk aylık yurt kayıt ücretini de belirtilen hesaplara yatırmaktadır. Yatırılan depozito ise uygun koşuların sağlanması halinde yurttan ilişik kesilirken öğrenciye iade edilmektedir. KYK yurtlarında başvuru yapan bazı öğrencilerin öncelikleri bulunuyor. Öncelikli durumda olan öğrenciler şu şekilde sıralanabilir;
Şehit eşi, çocukları ya da kardeşleri
Gaziler ve çocukları
Yüzde kırk ve üzeri engelli öğrenciler
Yüzde kırk ve üzeri engelli ebeveyni olan öğrenciler
Darüşşafaka lisesi mezunları
Devlet koruması altındaki çocuklar
Gönüllü güvenlik korucusu çocukları
Milli sporcular