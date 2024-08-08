KYK Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından sonuçlar genel olarak on gün içerisinde açıklanmaktadır. Bir KYK yurduna kayır hakkı kazanan öğrenciler belirlenen süre içerisinde yurt kaydını gerçekleştirmelidir. Kayıt süreci de yine başvurularda olduğu gibi e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

İlk kayıttan sonra her öğrenci yurt kayıt ücreti, depozito ve ilk aylık yurt kayıt ücretini de belirtilen hesaplara yatırmaktadır. Yatırılan depozito ise uygun koşuların sağlanması halinde yurttan ilişik kesilirken öğrenciye iade edilmektedir. KYK yurtlarında başvuru yapan bazı öğrencilerin öncelikleri bulunuyor. Öncelikli durumda olan öğrenciler şu şekilde sıralanabilir;