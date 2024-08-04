2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı 4 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Binlerce adayın heyecanla beklediği sonuçların ne zaman açıklanacağı ise merak konusu. Peki, 2024 KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖABT sınav sonuçları tarihi...
ÖABT, yani Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen adayların alan bilgilerini ölçmek için yapılan bir sınavdır. Bu sınav, öğretmen adaylarının lisans eğitimleri sırasında öğrendikleri bilgileri ne kadar iyi kavradıklarını ve bu bilgileri öğretim sürecinde nasıl kullanabileceklerini değerlendirmeyi amaçlar.
KPSS ÖABT sınav başlama ve bitiş saati kaç?
ÖSYM tarafından, 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin ( Öabt ) oturumları ile 2024- Kpss İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı 4 Ağustos Pazar günü yapılacak.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ÖABT saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 75 soru için alanlarına göre 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek. ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak ve 75 soru için 120 dakika yanıtlama süresi verilecek.
İlk oturumda saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra yapılacak ikinci oturumda ise saat 14.30'dan sonra adaylar binalara alınmayacak. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar ise 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.
KPSS ÖABT Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
ÖABT sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.
ÖABT NEDİR? ÖABT'nin Önemi
ÖABT, öğretmenlik mesleğinin önemi göz önüne alındığında oldukça önemli bir sınavdır. Çünkü bu sınav, öğretmen adaylarının öğrencilere etkili bir şekilde bilgi ve beceri kazandırabilme potansiyellerini ortaya koyar. ÖABT'de başarılı olan adaylar, öğretmenlik mesleğine daha donanımlı bir şekilde başlarlar.
KPSS-Öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan adaylar bu sınava girebilir. Adayların, KPSS’den almış oldukları puan ile öğretmen kadroları için Millî Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte mezun durumda olmaları şarttır.
ÖABT Sınavı, lisans düzeyindedir. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adayların, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.
ÖABT Sınavına Kimler Başvurabilir?
ÖABT sınavına Fen Edebiyat Fakültesi ve Eğitim fakültesinden mezun olan kişiler katılabilir. Adayların başvuru yapacakları zaman, mezun olma durumlarının kesinleşmiş olması şartı vardır.
ÖABT Sınavına Nasıl Başvuru Yapılır?
ÖABT sınavı başvurusu; ÖSYM’nin başvuru merkezleri ve mobil uygulamaları üzerinden yapılırken, aynı zamanda https://ais.osym.gov.tr linki üzerinden de rahatlıkla yapılabilir.