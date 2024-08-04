ÖABT NEDİR? ÖABT'nin Önemi

ÖABT, öğretmenlik mesleğinin önemi göz önüne alındığında oldukça önemli bir sınavdır. Çünkü bu sınav, öğretmen adaylarının öğrencilere etkili bir şekilde bilgi ve beceri kazandırabilme potansiyellerini ortaya koyar. ÖABT'de başarılı olan adaylar, öğretmenlik mesleğine daha donanımlı bir şekilde başlarlar.

KPSS-Öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan adaylar bu sınava girebilir. Adayların, KPSS’den almış oldukları puan ile öğretmen kadroları için Millî Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte mezun durumda olmaları şarttır.

ÖABT Sınavı, lisans düzeyindedir. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adayların, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.



