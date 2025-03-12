ORMAN İŞÇİSİ ÖZEL ŞARTLAR

1. En az ilköğretim mezunu en fazla ortaöğretim mezunu olmak,

2. Cinsiyeti erkek olmak,

3. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 25 yaşını doldurmamış olmak,

4. Bölge Müdürlüklerince ilan edilecek uygulamalı sınav tarihinde; en az 1.67 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,

5. “Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak

(Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir).



