Engelli bireylerin ÖTV muafiyetli araçlarının kullanımıyla ilgili yapılan yönetmelikteki değişiklik yürürlüğe girdi. ÖTV muafiyetiyle aldıkları araçları sadece belirli kişiler kullanabilecek. Aracın, kayıtlı olmayan bir kişi tarafından kullanıldığının tespit edilmesi halinde durum defterdarlığa bildirilecek. Vergi daireleri bu ihlallerle ilgili gerekli cezai işlemleri uygulayacak. Peki ÖTV muafiyeti ile alınan aracı kimler kullanabilir?
ÖTV muafiyetli satılan engelli araçlarında kural değişti ve yeni karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Engellilerin satın alabileceği ÖTV muafiyetli araçlara yüzde 40 yerlilik şartı getirilirken 5 yılda 1 olan araç değiştirme süresi 10 yılda 1’e çıkartıldı. Engelli bireylerin ÖTV muafiyetli araçlarının kullanımına yeni kurallar geldi. Kimlerin bu araçları kullanabileceğini açık bir şekilde sınırlandırdı. Peki ÖTV’siz araçları kimler kullanabilir?
Yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması olmadığı gibi belirleyeceği kişiler de ÖTV'siz aracı kullanabiliyor. Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkına sahip oluyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini yapabiliyor. ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus faydalanıyor. Peki ÖTV muafiyeti ile alınan aracı kimler kullanabilir?
ÖTV muafiyeti ile alınan aracı kimler kullanabilir?
Yeni düzenlemeye göre, engelli bireylerin araçlarını yalnızca kendileri veya tescil kayıtlarına işlenen kişiler kullanabilecek. Araç sahibinin sağlık raporunda belirtilen teknik donanımlara sahip veya otomatik vitesli araçlar için, "Araç yalnızca engelli birey ya da kayıtlı kullanıcılar tarafından kullanılabilir" şerhi işlenecek.
Araç sahibi engelli birey araçta olsa bile, aracı engelli olmayan kişilerin kullanabilmesi için yetkili kurumlardan belge alınması gerekecek. Belgesiz kullanım tespit edildiğinde cezai yaptırımlar uygulanacak.
Düzenleme, kullanıcı sayısını da sınırlandırıyor. Engelli bireyin aracı, yalnızca aynı il sınırlarında ikamet eden birinci derece yakınları, kardeşleri, vasisi veya noter onaylı bir sözleşme ile çalıştırılan sürücülerden en fazla iki kişi tarafından kullanılabilecek. Bu kişilerin kimlik bilgileri, araç tescil kayıtlarına işlenecek ve yalnızca bu kişiler kullanım hakkına sahip olacak.
ÖTV muaf aracı başkası kullanırsa ne olur, cezası nedir?
Yönetmelik, kuralların ihlal edilmesi durumunda alınacak önlemleri de netleştirdi. ÖTV muafiyetinden yararlanılarak alınan aracın, kayıtlı olmayan bir kişi tarafından kullanıldığının tespit edilmesi halinde durum defterdarlığa bildirilecek.
Vergi daireleri, bu ihlallerle ilgili gerekli cezai işlemleri başlatacak. Bu düzenleme, engelli bireylerin araç kullanımına yönelik suiistimalleri önlemeyi ve ÖTV muafiyetinden sağlanan avantajların doğru kişilere ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.