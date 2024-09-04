Rebiülevvel, İslam takvimindeki üçüncü aydır ve özellikle peygamberimiz Muhammed’in doğum ayı olması nedeniyle büyük bir önem taşır. Hicri takvimin safer ayından sonra gelen üçüncü ayı olan rebiülevvelin ne zaman idrak edileceği merak konusu oldu. Rebiülevvel ayının 2024 yılında başlayacağı tarihi sorgulayan pek çok vatandaş, bir yandan da rebiülevvel ayında yapılması gereken ibadetleri araştırıyor. Peki, rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? Rebiülevvel ayı faziletleri nelerdir? İşte detaylar...
Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? sorgulatmaları gündemde... Hicri takvimin safer ayından sonra gelen üçüncü ayı olan rebiülevveli bugün idrak ediliyor. Peki ama rebiülevvel ayında hangi ibadetler yapılıyor?
Rebiülevvel ayı ne zaman?
Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayının on ikinci gecesi Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor. Rebiülevvel bu yıl 4 Eylül 2024 Çarşamba günü idrak edilmeye başlandı.
Rebiülevvel ayında okunacak dualar, kılınacak namazlar hangileri?
Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.
Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi (Mevlid Gecesi) ise iki rekat namaz kılınır.
Rebiülevvel ayı faziletleri
Kamerî ayların üçüncüsü; Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Rebiülevvel ayı Müslümanlar için önemli bir gelişmenin yaşadığı aydır. İslam aleminin Peygamber'i Hz.Muhammed (s.a.v) doğumu bu ayda gerçekleşmiştir ve bu tarih Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır. Mevlid kavramı sözlükte "doğmak, doğum yeri ve doğum zamanı" anlamlarına gelmektedir. Mevlid Arapça'da "ve-le-de" kökünden türetilmiş bir kavramdır.
Rebiülevvel ayı ibadetleri
Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi ise İki rekat namaz kılınır. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır. 100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)
Bu ay içinde mümkün olduğu kadar Resûlüllah için çokça salât ü selâm (salât-ı nâriye, salât-ı münciye ve salât-ı fethiye gibi salavâtlar) okumak faydalıdır.
Bu gecenin mânevî zenginliğinden bolca istifade edebilmek için bir Tesbih namazı kılmalı ve mümkünse bir de Hatm-i Enbiyâ yapmalıdır.*Bu gece kılınacak tesbih namazına şu şekilde niyet edinilebilir;
Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i zîşân Efendimiz'in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar eyle, Allâhü Ekber."
100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)
500 Salavat-ı Şerif getirmek. Hz. Muhammed S.A.V.'i anmak.
Kur'an okumak (Kur'an-ı Azimüşşanın beşinci suresi olan En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. Tesmiye gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.)
İki rekat sünneti selat-ı vudu namazı kılmak. Fatihadan sonra Kul ya Eyyyühel Kafirun ikinci rekatta ise ihlas surelerini okumak kaydı ile namazımızı eda etmek.
Kelime-i Şahadet getirmek
Estağfurullah çekmek.
Fatiha suresini okumak.
Amenerrasulü'nü okumak
Bol bol ihlas suresini okumak yapılabilecek ibadetler arasında yer almaktadır.