Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti. Recai Kutan, 1953 yılında Devlet Su İşleri'nde çalışmaya başladı. Daha sonra siyasete atılarak Milli Selamet Partisi'nin (MSP) genel başkan yardımcılığı vazifesini yürüttü. 1977 seçimlerinde de MSP'den Malatya milletvekili oldu.
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan hayatını kaybetti. Peki Recai Kutan kimdir, nereli kaç yaşındaydı? Recai Kutan hangi görevlerde bulundu? İşte Recai Kutan’ın hayatı-biyografisi.
Mehmet Recai Kutan, 1930 yılında Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. 1953'de de Devlet Su İşleri'nde (DSİ) çalışmaya başladı.
1969 yılında da Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik kurumunda genel müdür olarak çalıştı. Daha sonra siyasete atılarak Milli Selamet Partisi'nin (MSP) genel başkan yardımcılığı vazifesini yürüttü. 1977 seçimlerinde de MSP'den Malatya milletvekili oldu. 1977 koalisyon hükümeti döneminde de imar ve iskan bakanlığı yaptı.
12 Eylül 1980 ihtilali sırasında da tutuklanarak dokuz buçuk ay cezaevinde kaldı. Askeri mahkeme tarafından da 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fakat yargıtayın kararı bozması sonrasında beraat etti. Tahliyesi'nin ardından 1983 yılında Refah Partisi'ne (RP) katıldı.
RP'nin kapatılması üzerine de Fazilet Partisi'ne geçti. 2001 senesinde de Saadet Partisi'nin (SP) kuruluş çalışmalarında yer aldı ve genel başkanlık görevini üstlendi. 26 Ekim 2008 tarihinde de vazifesini Numan Kurtulmuş'a devretti.
Recai Kutan, Saadet Partisi Yüksek İstişâre Kurulunda üyeliğinin yanısıra, yine kurucuları arasında yer aldığı Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin genel başkanlığını da yürüttü.
İyi derecede İngilizce, Arapça, Fransızca bilen Recai kutan, 1954 yılında Mebrure Hanım ile evlenmiş ve bu evlilikten İsmail, Abdülaziz Murat ve Ahmet isimli üç çocuğu olmuştur. Eşi Mebrure Kutan 12 Kasım 2009'da kanser nedeniyle 74 yaşında hayatını kaybetmişti.
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, 7 Ekim 2024 tarihinde 94 yaşında hayatını kaybetti.