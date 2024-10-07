1969 yılında da Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik kurumunda genel müdür olarak çalıştı. Daha sonra siyasete atılarak Milli Selamet Partisi'nin (MSP) genel başkan yardımcılığı vazifesini yürüttü. 1977 seçimlerinde de MSP'den Malatya milletvekili oldu. 1977 koalisyon hükümeti döneminde de imar ve iskan bakanlığı yaptı.