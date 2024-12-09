Samsung Galaxy S25 serisinin yeni nesil işlemci, gelişmiş kamera sistemleri ve yenilenmiş tasarımıyla kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor. Galaxy S25 Ultra'nın daha yuvarlak köşelere sahip olması ve ekran boyutunun 6,9 inç'e çıkarılması bekleniyor. Peki Galaxy S25 ne zaman tanıtılacak ve ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?