Samsung, Galaxy S25 serisini önümüzdeki senenin başında tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy S25 Ultra'nın daha yuvarlak köşelere sahip olması ve ekran boyutunun 6,9 inç'e çıkarılması bekleniyor. Galaxy S25 serisi özellikleri neler, fiyatı kaç TL olacak?
Samsung Galaxy S25 serisinin yeni nesil işlemci, gelişmiş kamera sistemleri ve yenilenmiş tasarımıyla kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor. Galaxy S25 Ultra'nın daha yuvarlak köşelere sahip olması ve ekran boyutunun 6,9 inç'e çıkarılması bekleniyor. Peki Galaxy S25 ne zaman tanıtılacak ve ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?
Samsung Galaxy S25 ne zaman çıkacak?
Samsung Galaxy S25 serisinin, 2025 yılının Ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Güney Kore gazetesi The Financial News'e göre, Galaxy Unpacked etkinliği 23 Ocak 2025 tarihinde San Francisco'da düzenlenecek.
Galaxy S25 hangi modellerde çıkacak?
Galaxy S25 serisi, Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modellerini içerecek.
Samsung Galaxy S25 Beklenen Özellikleri Neler?
Samsung’un Galaxy S25 modelinde 6.36 inç büyüklüğünde bir ekran bulunacağı tahmin ediliyor. Dynamic AMOLED 2x teknolojisine sahip olacağı düşünülen ekranın, 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunması bekleniyor.
Ayrıca, Galaxy S25 serisinde 120 Hz yenileme hızının standart olarak yer alacağı öngörülüyor. İşlemci tarafında ise Snapdragon 8 Gen 4 ve Exynos 2500 yonga setlerinin kullanılması muhtemel.
Performans açısından oldukça güçlü olan bu iki yonga seti de kullanıcı beklentilerini rahatlıkla karşılayacaktır. Özellikle Snapdragon 8 Gen 4, en zorlu işlemleri bile hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek.
Yeni Galaxy S25 modelinde 8 GB RAM kullanılması bekleniyor. Akıllı telefonlarda bulunan bu yüksek kapasiteli bellek, uygulamalar arasında takılma olmadan geçiş yapılmasını sağlar.
Depolama seçenekleri olarak ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili hafıza seçeneklerinin sunulacağı düşünülüyor. Galaxy S25 serisinin üst modellerinde ise 12 GB RAM yer alabilir. Aynı şekilde, daha üst modellerin ekran boyutlarının 6.7 inç ve 6.9 inç olması bekleniyor.
Samsung Galaxy S25 Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Samsung Galaxy S25 modelinin 800 dolar, Galaxy S25 Plus modelinin 999 dolar ve Galaxy S25 Ultra modelinin ise 1.299 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor.