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HÜRJET gökyüzünde olacak! 19 Mayıs 2025 SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Gösterisi nerede, saat kaçta yapılacak?

HÜRJET gökyüzünde olacak! 19 Mayıs 2025 SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Gösterisi nerede, saat kaçta yapılacak?

Tuğba Güner
14:2819/05/2025, Pazartesi
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19 Mayıs 2025’te SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösterisi nerede ve saat kaçta? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu sene Pazartesi günü yurdun dört bir yanında düzenlenecek etkinliklerle ve coşkuyla kutlanacak. Gerçekleşecek etkinlikte SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve HÜRJET gökyüzünde olacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timleri SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, bu özel günde unutulmaz bir gösteri sunmak üzere Samsun semalarını renklendirecek. Gösteriler, Doğu Park civarındaki sahil boyunca izlenebilecek. 19 Mayıs 2025 SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Gösterisi saat kaçta, nereden izlenebilecek? Peki, İşte gösteri saati ve detaylar...

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yurdun dört bir yanında yaşanıyor. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı bu anlamlı günde Solotürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu yapacak. Peki, 19 Mayıs SoloTürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta?

19 MAYIS SOLOTÜRK UÇAK GÖSTERİSİ PROGRAMI 2025

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK 19 Mayıs Pazartesi günü Samsun'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

SOLOTÜRK 19 Mayıs gösteri uçuşu saati ve yeri ise şu şekilde:


Tarih: 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Saat: 16:00

Yer: Doğu Park, Samsun

19 MAYIS TÜRK YILDIZLARI HAVA GÖSTERİSİ SAATİ VE YERİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Samsun'da hazırlıklar tamamlandı. Etkinlikler kapsamında Türk Yıldızları da Samsun'da semaya yükselecek. Bu nefes kesen gösteri saat 16.30'da başlayacak.

İşte 19 Mayıs Türk Yıldızları gösteri bilgileri;


Tarih: 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Saat: 16.30

Yer: Doğupark Sahili, Samsun

Hava koşullarının durumuna göre; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda SoloTürk saat 16.00’da, Türk Yıldızları'nın da saat 16.30’da Samsun semalarında gösteri uçuşu yapacağı belirtildi.

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