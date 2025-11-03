Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ekim ayı enflasyon verileri için geri sayım sona erdi. Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde? soruları ekonominin gündemindeydi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da açıklandı. Memur, emekli zammı ve kira artış oranlarını yakından ilgilendiren enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklinin 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. İşte Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'ten Ekim ayı enflasyon açıklamasının detayları.
TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00 itibarıyla açıklandı. Ekonomistlerin aylık bazda yüzde 2.69 artacağını yıllık bazda ise yüzde 33.05'e düşeceğini tahmin ettikleri rakamlarla birlikte Yeniden Değerleme Oranı da belli oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi, emlak vergisi, trafik cezaları, pasaport ve ehliyet harçları da yurtiçi fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması kadar artırılacak.
EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon yüzde 2,55 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 32,87 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. TÜFE'deki değişim 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,15 artış olarak gerçekleşti.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ 31,93'TÜ
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ekim ayı itibarıyla yüzde 31,93 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 33,06 aralığında yer aldı.
Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 3,23 artış kaydetmişti.
VERGİ, HARÇ VE CEZA ZAMLARI DEĞİŞİYOR
Öte yandan bugün enflasyon verileriyle birlikte Yeniden Değerleme Oranı da belli oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi, emlak vergisi, trafik cezaları, pasaport ve ehliyet harçları da yurtiçi fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması kadar artırılacak.