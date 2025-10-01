Yeni Şafak
Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul 1 Ekim 2025 su kesintisi programı ve kesinti yaşanacak ilçeler

1/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
İstanbul'da 1 Ekim Çarşamba günü planlı ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. Sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul 1 Ekim 2025 su kesintisi programı ve kesinti yaşanacak ilçeler

İstanbul’da 1 Ekim Çarşamba günü bazı ilçelerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacak. Güncel bilgiler İSKİ’nin resmi internet sitesindeki sorgulama ekranından öğrenilebilecek.

Sular Ne Zaman Gelecek?

Kesinti yaşanacak bölgeler ve suların geri geleceği saatler, İSKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden düzenli olarak güncelleniyor. Vatandaşlar, bulundukları ilçeyi seçerek güncel bilgilere ulaşabiliyor.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI


İSKİ Fatih Su kesintisi programını paylaştı.


Vatandaşların detaylı bilgi almak için ALO 185 İSKİ Çağrı Merkezi üzerinden iletişime geçebileceği bildirildi.

