Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul 27 Eylül 2025 su kesintisi programı ve kesinti yaşanacak ilçeler

İstanbul'da 27 Eylül Cumartesi günü planlı ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. Sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul 27 Eylül 2025 su kesintisi programı ve kesinti yaşanacak ilçeler

1 /3 İstanbul’da 27 Eylül Cumartesi günü bazı ilçelerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacak. Güncel bilgiler İSKİ’nin resmi internet sitesindeki sorgulama ekranından öğrenilebilecek.

2 /3 Sular Ne Zaman Gelecek? Kesinti yaşanacak bölgeler ve suların geri geleceği saatler, İSKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden düzenli olarak güncelleniyor. Vatandaşlar, bulundukları ilçeyi seçerek güncel bilgilere ulaşabiliyor.